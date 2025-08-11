heramba sankashti chaturthi vrat ganesh ji upay remedies हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत पर करें गणेश जी के ये उपाय, धन-धान्य में होगी वृद्धि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
हर माह में संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से जीवन में संकारात्मकता का संचार होता है और जीवन में खुशहाली व सुख-शांति आती है। इस व्रत के प्रभाव से विघ्नहर्ता जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते हैं और जातक की सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 02:12 PM
Heramba Sankashti Chaturthi Vrat: हर माह में संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से जीवन में संकारात्मकता का संचार होता है और जीवन में खुशहाली व सुख-शांति आती है। इस व्रत के प्रभाव से विघ्नहर्ता जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते हैं और जातक की सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। चतुर्थी तिथि पर चंद्रदर्शन का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्णु पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्रीगणेश की विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है। इस बार भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त 2025, मंगलवार को है। इस दिन को बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। आइए जानते हैं, इस पावन दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए क्या करें-

भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करें-

भगवान गणेश को दूर्वा घास काफी पसंद होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

भगवान गणेश को भोग लगाएं

भगवान गणेश को संकष्टी चतुर्थी के दिन भोग अवश्य लगाएं। आप भगवान गणेश को मोदक का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को मोदक अतिप्रिय होते हैं। धार्मिक शास्त्रों में मोदक को ब्रह्म के समान बताया गया है।

सिंदूर का तिलक लगाएं

भगवान गणेश को संकष्टी चतुर्थी के दिन सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं।

भगवान गणेश की पूजा में घी का इस्तेमाल करें

भगवान गणेश को घी काफी पसंद है। संकष्ट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा में घी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घी को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा घी से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

Ganesh Ji Aarti
