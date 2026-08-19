Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हीरा किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? किन राशियों के लिए होता है उत्तम

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Which zodiac sign is lucky to wear a diamond: हीरा रत्न शुक्र ग्रह से संबंधित है। कहा जाता है कि हीरा जिस व्यक्ति को सूट करता है उसे जल्दी शुभ प्रभाव देता है और जिसके लिए अनुकूल नहीं होता है, उसे शीघ्र ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जानें हीरा किन राशि वालों को पहनना उत्तम होता है।

which zodiac should wear diamond
हीरा किन राशि वालों को पहनना अच्छा होता है?

Heera kin rashi walo ko pehna chahiye, Who shouldn't wear diamonds: हीरा एक कीमती और प्रभावशाली रत्न है। हीरा को 'डायमंड' भी कहा जाता है। हीरा सभी नवरत्नों में सबसे कठोर और मूल्यवान माना जाता है। ज्योतिष में हीरा शुक्र का रत्न माना जाता है। शुक्र से लाभ लेने के लिए और जीवन में ग्लैमर बढ़ाने के लिए बहुत ही अचूक रत्न माना गया है। हीरे को लेकर कहा जाता है कि यह व्यक्ति की लाइफ में बहुत तेजी से शुभ या अशुभ प्रभाव डालता है, इसलिए इसे बिना ज्योतिषीय सलाह या जानकारी के धारण नहीं करना चाहिए। ज्योतिष कहता है कि हीरा जिस व्यक्ति को सूट करता है या अनुकूल होता है उसके धारण करने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता आती है। यह रत्न वैवाहिक जीवन और रक्त पर सीधा असर डालता है।

किन लोगों को हीरा धारण करने से बचना चाहिए:

ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जिन लोगों को डायबिटीज या मधुमेह और रक्त संबंधी कोई परेशानी है, उन्हें भी हीरा धारण करने से बचना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति हीरा पहनना चाहते हैं, तो इन्हें बहुत सोच-समझकर और ज्योतिषीय सलाह लेकर ही धारण करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना शुभ या अशुभ?

किस उम्र में हीरा धारण करना होता है लाभकारी:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 साल के पूर्व ही हीरा पहनना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। हीरा जितना ज्यादा सफेद होता है, उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हीरा दाग वाला या टूटा हुआ होता है, तो अपयश या दुर्घटना का कारण बन सकता है।

हीरा अनुकूल होने पर क्या लाभ मिलते हैं:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के लिए हीरा अनुकूल होता है, उनके प्रेम और वैवाहिक जीवन में लाभ देता है। अगर हीरा लाभकारी या अनुकूल होता है तो यह डायबिटीज में भी फायदा पहुंचाता है।

किस उंगली में धारण करना चाहिए हीरा:

हीरे को अंगूठे या तर्जनी उंगली में धारण करने से शुक्र सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है। अनामिका उंगली में हीरा पहनने से प्रेम और रिश्तों में लाभ हो सकता है।

ये भी पढ़ें:सोना किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? किन राशियों के लिए होता है उत्तम

हीरा किन राशियों के लिए उत्तम माना जाता है:

ज्योतिष के अनुसार हीरा मुख्य रूप से वृषभ और तुला राशि राशि वालों के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्र हैं। इसके अलावा मिथुन, कुंभ, मकर और कन्या राशि वाले भी विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं।

हीरा धारण करते समय बरतें ये सावधानियां-

1. ज्योतिष के अनुसार, हीरा बिना किसी सलाह के सिर्फ फैशन या दिखावे के लिए धारण नहीं करना चाहिए।

2. अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रहीं हो, तो हीरा धारण करना नुकसान दायक हो सकता है।

3. हीरे के साथ मूंगा या गोमेद रत्न धारण करना अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यह मान-प्रतिष्ठा के पतन का कारण बन सकता है।

ये भी पढ़ें:चांदी किन राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए? किन राशियों के लिए होती है अनुकूल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Astrology astrology today Astrology Today In Hindi
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने