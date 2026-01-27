जो ब्रह्म को जानता है, वही श्रेष्ठ होता है, जानें इस कहानी में ऐसा क्यों कहा गया

Hindustan Hindi News
He who knows Brahma is the best, know why this story says so
मिथिला के राजा जनक नेे एक बार वृहत् यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में बड़े-बड़े ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया। उनमें उद्दालक, पुलस्त्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य मुख्य थे।

Jan 27, 2026 08:34 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मिथिला के राजा जनक नेे एक बार वृहत् यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में बड़े-बड़े ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया। उनमें उद्दालक, पुलस्त्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य मुख्य थे। जब यज्ञ समाप्त हो गया, तो जनक ने एक हजार पुष्ट सींगों और थनों वाली गायें खड़ी करके कहा,‘हे ऋषियों, आप में जो सर्वश्रेष्ठ हो, वह इन गायों को हांककर ले जाए।’

यज्ञ में एकत्र ऋषि एक-दूसरे की ओर देखने लगे। किसी में अपने-आपको सर्वश्रेष्ठ समझने का साहस नहीं हो रहा था। जब गायों को हांककर ले जाने के लिए कोई नहीं उठा, तो याज्ञवल्क्य ने शिष्य सोमश्रवा से कहा, ‘सोमश्रवा, तू इन गायों को हांककर आश्रम में ले चल।’

जब सोमश्रवा गायों को ले जाने के लिए उठा, तो वहां एकत्र ऋषि क्रोधावेश में आ गए। बोले, ‘ऐसा नहीं हो सकता। गायों को ले जाने से पहले याज्ञवल्क्य को अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करनी होगी।’ याज्ञवल्क्य बोले, ‘ऋषियो, मैंने कब कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मुझे गायों की आवश्यकता है, इसलिए मैं गायें ले जा रहा हूं।’

ऋषियों ने याज्ञवल्क्य की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘झूठ है। आप गायों को ले जाकर अपने-आपको श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता।’

जब ऋषियों में वाद-विवाद होने लगा, तो गार्गी ने उठकर, ‘ऋषियो, आप घबराएं नहीं। मैं याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न करूंगी। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही याज्ञवल्क्य गायों को ले जा सकेंगे।’ याज्ञवल्क्य बोले, ‘अच्छी बात है, गार्गी, करो प्रश्न, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।’ गार्गी ने पहला प्रश्न किया, ‘महर्षि, आकाश को अनंत कहा जाता है, बताइए आकाश में कौन व्याप्त है?’

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ‘आकाश में ब्रह्म व्याप्त है, क्योंकि ब्रह्म भी अनंत और सीमा रहित है।’ गार्गी बोली, ‘सत्य है। अब आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ‘सूर्य, चंद्रमा, तारों और अग्नि में किसका तेज समाहित है?’ याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ‘ब्रह्म का तेज समाहित है, क्योंकि ब्रह्म से बढ़कर कोई भी तेजवान नहीं है।’

गार्गी ने प्रसन्न होकर कहा, ‘ऋषियों, हम सब में याज्ञवल्क्य ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म को जानता है, वही श्रेष्ठ होता है। इन्हें गायों को ले जाने का पूर्ण अधिकार है।’ वहां एकत्र ऋषि याज्ञवल्क्य के सामने झुक गए और याज्ञवल्क्य गायों को लेकर अपने आश्रम में चले गए।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
