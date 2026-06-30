क्या आपने मन की शांति का अनुभव किया, इस कहानी से सीखें?
Motivational story: मन क्या है, मन की शांति से आपने क्या अनुभव किया, यहां पढ़ें और जानें
आत्मा की सोचने की शक्ति को मन कहते हैं। उन विचारों को बुद्धि द्वारा आत्मा समझती है। जब वे विचार कर्म-व्यवहार में आते हैं, तो वे कर्म आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिसे संस्कार कहते हैं। मन में ही विचार करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, महसूस करने की क्षमता है। जब इन क्षमताओं को मनुष्य समझ नहीं पाया, तो वह उसके अधीन हो गया।
जब लोगों का मन वश में नहीं हुआ, तो कह दिया कि मन बहुत दुष्ट है, पापी है, नीच है, लेकिन मन का एक दूसरा पहलू भी है कि मन बहुत सुंदर है। मन की क्षमता को अगर समझा जाए, अगर उसकी वास्तविकता को जानकर उसे यथार्थ दिशा में लगा दिया जाए, तो यह मन बड़ी-से-बड़ी लौकिक और अलौकिक उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है :
एक राजा था। वह बहुत अशांत और परेशान रहता था। एक बार उसके राज्य में एक महात्मा पधारे। महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष थे। जब राजा ने यह बात सुनी, तो वह महात्मा के पास गया और उसने उनसे कहा, ‘मेरा मन बहुत परेशान रहता है। मुझे रात भर नींद नहीं आती। कृपया मेरे मन को शांत कीजिए।’ महात्मा ने कहा, ‘ठीक है, लेकिन उसके लिए आप कल सुबह चार बजे आइए।’ राजा ने कहा, ‘ठीक है’ और वह वहां से जाने लगा, तो महात्मा ने कहा, ‘एक बात याद रखना, कल सुबह जब आप चार बजे आओ, तब अपने मन को साथ लेकर आना।’ राजा ने कहा, ‘ठीक है’ और वहां से चला गया।
राजा के मन में अनेक प्रश्न थे कि महात्मा कल सुबह मन शांत कर सकते हैं, तो अभी कर देते। एक रात फिर मेरी परेशानी में जाएगी। पता नहीं, महात्मा मेरे मन को शांत कर पाएंगे या नहीं, फिर सम्राट ने सोचा कि महात्मा ने कहा है कि अपने मन को साथ ले आना। अब मन को कैसे साथ लाना होगा, यह तो बताया ही नहीं।
राजा सुबह चार बजे महात्मा के पास पहुंच गया, तो देखा महात्मा आसन लगाकर बैठे हैं। राजा को देखकर महात्मा ने कहा,‘आइए, आसन ग्रहण कीजिए।’ राजा सामने बैठ गए, तो महात्मा ने सबसे पहले उनसे पूछा, ‘क्या आप अपने मन को साथ लाए हो?’ राजा ने कहा,‘महात्माजी यही बात तो मैं समझ नहीं पाया कि मन को कैसे साथ लाना होता है।’ फिर राजा ने कहा, ‘अगर मैं आया हूं, तो मन आया ही होगा, क्योंकि मन बाहर नहीं भीतर है ना?’ महात्मा ने कहा, ‘ठीक समझा है। अब आंखें बंद करो और ढूंढ़ो अपने मन को कि वह कहां है और इस वक्त क्या कर रहा है?’
राजा ने आंखें बंद की और ढूंढ़ने लगे अपने मन को कि कहां है और क्या कर रहा है। काफी समय के बाद राजा को एहसास हुआ कि जिसे वह ढूंढ़ रहा है, वह कोई चीज का नाम नहीं है। वह एक क्रिया का नाम है और वह है सोचने की क्रिया- जैसे ही वह ढूंढ़ने लगा, तो देखा कि विचार शांत हो गए हैं, तब राजा ने मन की शांति का अनुभव किया।
कहानी का भाव यही है कि आज हमारा मन परेशान इसलिए होता है, क्योंकि हम मन के विषय में जानते ही नहीं हैं। आज हमारी जीवन शैली इस प्रकार की बन गई है कि मन किस दिशा में चल रहा है यह महसूस करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है।
ब्रह्माकुमारी चक्रधारी दीदी
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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