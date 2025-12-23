घृणा ही हमारे दुखों का कारण

संक्षेप: समस्त मानव जाति को जीसस के महान संदेश के लिए अपने हृदय को खुला रखना चाहिए। ‘ईश्वर ने सभी लोगों को एक ही रक्त का बनाया है। मैं इस संदेश को व्यावहारिक रूप देकर एक जीवंत वास्तविकता बनाना चाहता हूं।

युद्ध और आतंकवाद के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए जीसस की दी गई यह शिक्षा-‘अपने शत्रु से भी प्रेम करो,’ आज और भी अधिक प्रासंगिक है। क्रिसमस मनाने का यह सबसे बेहतर और उद्देश्यपूर्ण तरीका हो सकता है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं।

क्रिसमस : 25 दिसंबर इस्ट इतिहास के ऐसे संकट काल में आए थे, जब संसार को आध्यात्मिक आशा और पुनरुत्थान की अत्यधिक आवश्यकता थी। उनका संदेश किसी संप्रदाय को बढ़ाने के विचार से नहीं था, जो उन पर अपना अधिकार जताए। उनका सार्वभौमिक संदेश एकता का था। उन्होंने मानव जाति को स्मरण कराया कि धर्मशास्त्रों में लिखा है, ‘आप देवता हैं।’

संत यूहन्ना ने क्राइस्ट की शिक्षाओं का प्रचार करते हुए यह भी कहा, ‘जितने भी लोगों ने उसे प्राप्त किया, उन सब में ईश्वर का पुत्र बनने की शक्ति मौजूद है।’ क्या ऐसा महान संदेश पहले कभी दिया गया था? जीसस ने सभी शोषित वर्गों, गोरे-काले, पूर्व और पश्चिमवासियों को विश्वास दिलाया कि वे सब ईश्वर की संतान हैं। जिसका भी हृदय पवित्र है, चाहे वह किसी भी जाति अथवा रंग का हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।

कोयला और हीरा दोनों सूर्य की किरणों को समान रूप से ग्रहण करते हैं, परंतु हीरा उसके प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए जिनकी मानसिकता हीरे जैसी है, वे ईश्वर को प्रतिबिंबित करेंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो अवगुणों के द्वारा स्वयं को अंधकारमय रखते हैं, वे उनके प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकेंगे।

सभी एक ईश्वर की संतान समस्त मानव जाति को जीसस के महान संदेश के लिए अपने हृदय को खुला रखना चाहिए। 'ईश्वर ने सभी लोगों को एक ही रक्त का बनाया है।' क्राइस्ट की इस प्रेरणा को मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं। रंगभेद का पूर्वाग्रह मानव की अज्ञानता के सभी प्रदर्शनों में अधिकतम मूर्खतापूर्ण है। रंग केवल चमड़ी तक गहरा है। ईश्वर ने चमड़ी का गहरा रंग उन जातियों को दिया, जो आरंभ में ऐसे वातावरण में रहते थे, जहां तेज धूप से सुरक्षा की उन्हें अधिक आवश्यकता थी। यह एक व्यावहारिक उपाय मात्र है, इसलिए सफेद, जैतूनी पीली, लाल अथवा काली चमड़ी पर गर्व करने वाली ऐसी कोई विशेष बात नहीं है।

आखिरकार आत्मा एक जीवन काल में एक रंग का शरीर रूपी वस्त्र पहनती है और दूसरे जन्म में दूसरे रंग का, इसलिए व्यक्ति के शरीर का रंग बिल्कुल महत्व रहित बात है। रंग के प्रति कोई पूर्वधारणा रखना उस ईश्वर के विरुद्ध भेदभाव रखना है, जो संसार के समस्त लाल, पीले, काले रंग के लोगों के हृदयों में बैठे हैं। इसके अलावा यह याद रखना भी उचित होगा कि जो कोई भी किसी जाति से घृणा करेगा, वह उसी जाति के शरीर में अवश्य जन्म लेगा। इस प्रकार का कर्म-विधान मनुष्य को उसके आत्म-दमनकारी पूर्वाग्रहों पर विजय पाने के लिए बाध्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने हृदय को मानव के प्रति भ्रातृत्व अनुभव करने के लिए प्रशिक्षित करें।

तलवार की जरूरत नहीं पूर्व धारणाएं और सच्चे भ्रातृत्व का अभाव ही ईश्वर की संतानों के बीच युद्ध एवं विभाजन के कारण हैं। हमें युद्ध को भड़काने वाले समस्त कारणों को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। घृणा और पूर्वाग्रह ही दुखों का कारण है। जीसस ने चेतावनी दी थी, ‘...वो लोग जो तलवार उठाएंगे, तलवार से ही मारे जाएंगे।’ अंतत: संसार की स्वतंत्रता के लिए तलवार की नहीं, बल्कि क्राइस्ट के आदर्शों का पालन करने की आवश्यकता है। उच्चतम भाव में केवल ईश्वर ही आपकी रक्षा करते हैं। क्राइस्ट एवं अन्य सभी आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्धजनों द्वारा सिखाए गए जीवन के आदर्शों का अनुसरण करने से आप इस संसार की सर्वोत्तम सहायता कर सकते हैं। सर्वोपरि, ईश्वर से प्रेम करें। क्या आप नहीं देखते कि हर वस्तु का समाधान ईश्वर के हाथों में ही है? जब वे रहस्य के पर्दे को हटा देंगे, तो आप उन सब सवालों का उत्तर जान जाएंगे, जो अब तक दुर्बोध और गूढ़ थे।

जीवन में उतारें क्राइस्ट की शिक्षा मुझसे कई लोग पूछते हैं, क्या मैं जीसस में विश्वास रखता हूं। मैं उत्तर देता हूं, ‘ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं? भारत में हम लोग शायद आप लोगों से ज्यादा जीसस और उनकी शिक्षाओं का आदर करते हैं।’

क्राइस्ट से प्रेम करने के लिए उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहिए। उनके जीवन के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जीसस ने कहा था, ‘यदि कोई दाहिने गाल पर प्रहार करे, तो दूसरा भी उसकी ओर कर दो।’ भारत ने इन शिक्षाओं का, किसी भी अन्य राष्ट्र की अपेक्षा अधिक अभ्यास किया है।

दूसरों को माफ करना सीखें जब भी आप क्रूस का चिह्न देखते हैं, आपको इसके अभिप्राय को याद करना चाहिए कि जीसस की तरह उचित नजरिये के साथ आपको अपने कष्टों को सहना चाहिए। जब आपका भाव ठीक है और फिर भी आपको गलत समझा जाता है अथवा आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो क्रोधित होने की बजाय जीसस की तरह कहना चाहिए, ‘हे परमपिता, उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।’

यदि आप गुस्से में बदला लेते हैं, तो आप अपनी दिव्य आत्म-प्रकृति के सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत नहीं करते। आप में और अपराधी में कोई अंतर नहीं रह जाता, परंतु यदि आप आध्यात्मिक शक्ति को व्यक्त करते हैं, तो धन्य हो जाते हैं। आपके उचित व्यवहार की शक्ति, दूसरे व्यक्ति को अपनी गलतफहमी दूर करने में भी सहायता करेगी।