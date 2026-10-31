हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में Y बना हो तो क्या होता है? जानें सही मतलब
Y sign meaning in Palmistry: हस्तरेखा के अनुसार हथेली में बना Y का निशान बहुत लकी होता है लेकिन ये इसकी बनावट और सही जगह पर डिपेंड करता है। जानें हाथ में बने Y के निशान का असली मतलब क्या है?
किसी भी व्यक्ति के हाथ को देखकर उसके भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में बनी रेखाएं और निशान हमारी जिंदगी से जुड़े कई अहम राज बताती हैं। हाथ में X, M और V जैसे कई निशान होते हैं जिसे देखकर व्यक्ति के भाग्य, आर्थिक स्थिति, विवाह, बच्चे, हेल्थ और करियर समेत कई चीजों का पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही एक निशान Y का भी होता है। जब कई रेखाएं एक साथ मिलकर Y बनाती हैं तो इसकी बनावट के बेस पर ही इसके कई मायने समझे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हाथ में बने Y के निशान का असली मतलब क्या है?
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में Y का निशान दो रेखाओं के मिलने से बनता है। ऐसे में इसके मतलब अलग-अलग हो जाते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर निशान बना कहां है?
हाथ में Y के निशान का असली मतलब यहां समझें-
1. अगर आपके हाथ की जीवन रेखा पर Y बना है तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देता है और उसे खूब धनलाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत की कमी नहीं होती है। अंगूठे पास जो रेखा घूमते हुए आपकी कलाई की ओर जा रही है उसे ही जीवन रेखा कहा जाता है। मान्यता है कि इस रेखा पर Y बनने का साफ मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को अपने रहने की जगह काम के सिलसिले में बदलनी पड़ सकती है। साथ ही इसे विदेश यात्रा वगैरह से भी जोड़कर देखते हैं।
2. वहीं अगर किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा पर Y बना है तो इसे करियर से जोड़कर देखते हैं। हाथ में बीचों बीच बनी रेखा जो कलाई की ओर से सीधा ऊपर जाती है वही हमारी भाग्य रेखा है। माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति करियर में नए-नए मौके पाता है। शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति अपने काम के साथ-साथ साइड बिजनेस भी चलाने की सोच सकता है। ऐसे व्यक्ति को कई चीजों में इंटरेस्ट आता है। हालांकि इसके लिए कड़ी मेहनत और सही फैसले जरूरी हैं।
3. अगर Y का निशान चंद्र पर्वत पर बना है तो इसे क्रिएटिव सोच, यात्रा और फीलिंग्स से सोचकर देखते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव सोच वाला होता है और उसे राइटिंग और आर्ट में खूब इंटरेस्ट आता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत होती है और ये नई जगहों को लेकर भी काफी उत्साहित रहते हैं।
4. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर Y का निशान किसी व्यक्ति के हृदय रेखा पर बना है तो माना जाता है ऐसा व्यक्ति काफी इमोशनल होता है। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि रिश्तों में बैलेंस कैसे लेकर चलना होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति दूसरों के बारे में भी खूब सोचता है और सबकी खुशी का ख्याल रखना जानता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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