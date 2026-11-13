हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में बना X का निशान शुभ है अशुभ? जानें असली बात
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में X का निशान होना मायने रखता है। हालांकि ये किस जगह पर बना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आखिर X का निशान हाथ पर कहां बना होना शुभ माना जाता है?
X Sign Shubh or Ashubh in Palmistry : हाथ की लकीर और निशान के पीछे छिपे संकेत को जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में बनी हर एक रेखा और निशान का कोई ना कोई खास मतलब जरूर होता है। शास्त्र के अनुसार किसी के हाथ में X का निशान होता है तो कई बार ये कन्फ्यूजन बनता है कि ये शुभ है अशुभ? हर किसी के हाथ में क्रॉस का निशान अलग-अलग जगहों पर बना होता है और इनसे इसके मायने भी बदलते जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हाथ में ये निशान कहां पर शुभ माना जाता है और कहां पर अशुभ?
हाथ में X का निशान कब होता है शुभ?
1. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत पर बना क्रॉस का निशान बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी तर्जनी उंगली के ठीक नीचे ही गुरु पर्वत होता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर X का निशान है तो उसे अपने काम और स्वभाव से खूब मान-सम्मान मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों की शादीशुदा लाइफ भी काफी अच्छी रहती है। वहीं करियर में भी ये अच्छा खासा मुकाम हासिल करते हैं।
2. वहीं अगर किसी व्यक्ति के हाथ के हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच X का निशान होता है तो इसे भी अच्छा मानते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी और धर्म में रुचि लेने लगता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स को बड़ी ही आसानी से समझ जाते हैं।
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हाथ में X का निशान कब होता है अशुभ?
1. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी हाथ के जीवन रेखा पर X का निशान बना है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्र के अनुसार इसे जिंदगी में आने वाली मुश्किलों के संकेत के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अचानक से कोई दिक्कत हो सकती है और उसके किसी जरूरी काम में कोई बाधा आ सकती है।
2. शास्त्र के हिसाब से मस्तिष्य रेखा पर बने क्रॉस के निशान को भी इतना अच्छा नहीं मानते हैं। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है। वहीं किसी बड़े फैसले के दौरान ऐसे व्यक्ति को हमेशा कन्फ्यूजन होता है और ऐसे में स्थिति उलझन वाली ही रहती है।
3. शनि पर्वत और हृदय रेखा पर बने X के निशान को भी अच्छा नहीं मानते हैं। इसे काम में बार-बार आने वाली बाधा और रिश्तों में आने वाले उतार-चढ़ाव के रूप में देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को हर एक चीज में डबल एफर्ट्स करने पड़ते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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