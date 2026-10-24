हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में पैसों की रेखा कहां होती है? जानें कैसा होगा आपका बैंक बैलेंस
Money Line Sign in Palmistry : हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में बनी कुछ रेखाएं बताती हैं कि पैसों की स्थिति कैसी रहेगी? जानें हाथ में कौन सी रेखाएं ऐसा संकेत देती हैं?
Money Line in Palmistry : कौन नहीं चाहता कि उसके पास इतना पैसा हो कि हर जरूरत और ख्वाहिश आसानी से पूरी हो जाए। हर व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हाथ में ही आर्थिक स्थिति से जुड़े संकेत छिपे होते हैं? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में मनी लाइन होती है जिसे धन रेखा भी कहते हैं। मनी लाइन की अलग-अलग बनावट फ्यूचर में पैसों की स्थिति का संकेत देती है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह की मनी लाइन अच्छी मानी जाती है और कौन सी बनावट संकट की ओर इशारा करती है।
हाथ में पैसों की रेखा कहां होती है?
सबसे पहले समझिए कि आखिर हाथ में ये रेखा कहां होती है? हाथ के सबसे नीचे वाले हिस्से यानी कलाई के पास देखें। अब यहां से जो रेखा ऊपर की ओर सिधाई में जा रही है और मध्यमा उंगली के ठीक नीचे है उसे ही मनी लाइन यानी धन रेखा कहते हैं। माना जाता है कि अगर ये रेखा बिना किसी कट के बनी है तो इसका साफ मतलब है कि बैंक बैलेंस अच्छा और मजबूत रहेगा। इसके अलावा कई और रेखाएं अच्छी आर्थिक स्थिति का संकेत देती हैं।
हाथ में कई और रेखाएं बताती है पैसों की स्थिति-
1. अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा एकदम क्लियर बनी है तो इसे भी पैसों की स्थिति के अच्छे संकेत के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के करियर में अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। ऐसे लोग अपने काम के लिए काफी सीरियस होते हैं और दिन-रात मेहनत करके आगे बढ़ते जाते हैं। इसे शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि पैसों की स्थिति को मजबूत करने के लिए असल में मेहनत और सही फैसले बहुत मायने रखते हैं।
2. वहीं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा एकदम साफ है और उसमें किसी भी तरह का कटा फटा निशान नहीं है तो ये भी अच्छा माना जाता है। हाथ में अपनी अनामिका उंगली को देखें इसके ठीक नीचे सूर्य पर्वत होता है और यहीं से निकली रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने काम से खूब पहचान मिलती है। इस रेखा के क्लियर होने का साफ मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ता है और आगे चलकर पैसों की स्थिति भी अच्छी हो सकती है।
3. हस्तरेखा शास्त्र में मनी ट्रायंगल को भी बहुत अच्छा मानते हैं। हालांकि इसकी बनावट तय करती है कि किसी व्यक्ति के लिए पैसों की स्थिति कैसी हो सकती है। शास्त्र के अनुसार मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और बुध रेखा के मिलने से मनी ट्रांयगल बनता है। अगर ये ट्रायंगल कहीं से खुला ना हो तो इसे शुभ मानते हैं। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी पैसोंं की कमी नहीं होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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