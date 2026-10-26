हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में मंगल रेखा का होना शुभ है या अशुभ? जानें सच
Mangal Rekha in Palm : हस्तरेखा के अनुसार हाथ में मंगल रेखा का होना कई तरह के संकेत देता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका होना अशुभ होता है या शुभ?
Mangal Rekha in Hand Meaning : हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि मंगल रेखा का बिना कट के बना होना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र के अनुसार जीवन रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा की तरह ही हाथ में मंगल रेखा भी बनती है। माना जाता है कि इस रेखा को सुरक्षा देने वाली रेखा के रूप में देखते हैं।
अगर किसी के हाथ में ये रेखा क्लियर दिख रही है तो मान्यता है कि ऐसा व्यक्ति निडर और हिम्मती होती है और उसके लिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना बाएं हाथ का खेल होता है। तो चलिए जानते हैं कि मंगल रेखा हाथ में कहां होती है और इसके क्या-क्या फायदे और मतलब होते हैं?
हाथ में मंगल रेखा कहां होती है?
अगर आपको पता करना है कि आपके हाथ में मंगल रेखा कहां पर है तो अंगूठे के पास बनी जीवन रेखा को देखें। इसके साथ ही चलने वाली रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। हर व्यक्ति के हाथ में ये रेखा अलग-अलग होती है। किसी के हाथ में ये रेखा एकदम लंबी होती है तो वहीं किसी के हाथ में हल्की सी दिखती है और हर किसी के अलग-अलग मायने होते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर इस रेखा के हाथ में होने से कौन-कौन से फायदे मिलते हैं?
हाथ में मंगल रेखा होने के फायदे
1. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार मंगल रेखा अगर हाथ में तो मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को मुश्किल समय में सहारा मिलता है और ये अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते हैं। ऐसे लोग परेशानियों से घबराते नहीं हैं और जल्दी हार मानते भी नहीं हैं। ऐसे लोग हर हालात से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
2. वहीं मंगल रेखा को कॉन्फिडेंस से भी जोड़कर देखते हैं। शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा एकदम क्लियर होती है वो हर एक सिचुएशन को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करते हैं और इन्हें देखकर दूसरों को भी बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है।
3. ज्योतिष शास्त्र में मंगल का कनेक्शन प्रॉपर्टी से भी जोड़कर देखते हैं। अगर किसी के हाथ में मंगल रेखा शुभ स्थिति में है तो माना जाता है कि उसके पास प्रॉपर्टी या फिर पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली है।
4. मंगल रेखा इस बात का भी संकेत माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों से कभी भी हार नहीं मानेगा। खराब से खराब परिस्थिति में भी व्यक्ति अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है।
मंगल रेखा 2 होने का मतलब
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी के हाथ में मंगल रेखा दो हैं तो इसे शुभ मानते हैं। माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति मजबूत होता है और हर मुश्किल घड़ी को निडरता के साथ फेस भी करता है। जब ये रेखा एकदम क्लियर और गहरी बनी हुई हो तो इसे शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। वहीं अगर ये कहीं भी बीच से टूटी हुई होती हैं तो माना जाता है कि लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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