हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर M का बनना कहां होता है शुभ? जानें फायदे
M Sign benefits in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में माना गया है कि हाथ में बना हुआ M का निशान कई मायने में खास होता है। जानें इसका कहां बनना शुभ माना जाता है?
M Sign in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में M का निशान बना होना काफी शुभ होता है। हाथ की रेखाओं को देखकर व्यक्ति के नेचर, सोच और जिंदगी से जुड़ी कई बातें समझी जा सकती है। बात की जाए M के निशान की तो ये किसी-किसी के हाथ में ही क्लियर होती हैं। इसे बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में M का निशान एकदम सही जगह क्लैरिटी से बना है तो ऐसे व्यक्ति में कई खूबियां होती हैं। इनमें कई ऐसी क्वालिटी होती है जो इन्हें बाकियों से काफी अलग बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि हाथ में M का बनना कहां शुभ माना जाता है और इसके क्या-क्या फायदे होते हैं?
कैसे बनता है M का निशान?
हाथ में M कई रेखाओं से मिलकर बनता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा खास अंदाज में मिलते हैं तो ये शुभ माना जाता है और इनके मिलने से ही हाथ में M की शेप बनती नजर आती है। अगर ये निशान हाथों के बीचों बीच बनता है तो इसे अच्छा मानता है। मान्यता है कि ऐसा व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होता है और वो हर फैसले सोच-विचार करके सही ही लेता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के रिश्ते कमाल के होते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को करियर में कई मुकाम हासिल होते हैं।
हाथ में M का निशान होने के फायदे-
1. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हाथ में क्लियर M का निशान होता है उनमें लीडरशिप क्वालिटी कमाल की होती है। अपनी बात रखने का तरीका इन्हें आता है। बिजनेस और मैनेजमेंट की फील्ड में ऐसे लोग कमाल करते हैं और उन्हें हर चीज में सफलता हासिल होती है।
2. M का निशान होने का ये भी मतलब है कि ऐसा व्यक्ति पैसों के मामले में काफी समझदार होता है। साथ ऐसा व्यक्ति हर एक मौके को पहचानकर जिंदगी में हर मुकाम हासिल कर लेता है। ऐसी भी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमाल की और मजबूत होती है।
3. शास्त्र के अनुसार M का निशान जिसके हाथ में क्लियर होता है उसमें सिक्स सेंस कमाल की होती है। ऐसे लोग सामने वाले ही हर बात को आसानी से समझ लेते हैं। ज्यादा बात किए बिना ही ऐसे लोग सामने वालों के हर एक इरादे को समझ जाते हैं।
4. इसके अलावा अगर M का निशान किसी व्यक्ति के हाथ में अच्छे से बना है तो उसे एक लॉयल इंसान के रूप में देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति हर एक रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है। साथ ही ये हर एक इमोशन के प्रति काफी सेंसेटिव भी होते हैं।
M का निशान हमेशा शुभ होता है?
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार M का निशान किसी भी व्यक्ति का पूरा फ्यूचर नहीं बता सकता है। इससे सिर्फ कुछ संकेत लिए जा सकते हैं। इसकी शेप के साथ क्लैरिटी और हाथ की बाकी रेखाएं मिलकर हर चीज तय करती हैं कि किसी व्यक्ति की जिंदगी कैसी होने वाली है। बस हाथ की रेखाओं को ही अंतिम सत्य नहीं मान लेना है। बस इससे संकेत लेना ही सही है। किसी भी काम में सफल होने के लिए आपकी मेहनत और सही फैसला ज्यादा मायने रखता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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