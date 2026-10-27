हाथ की लव लाइन में छिपा है पार्टनर का प्यार? करवाचौथ से पहले देखें हाथ
Love line Signs in Palmistry : क्या आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं? ये सवाल अगर मन में है तो आप उनके हाथ को देखकर कई सवालों के जवाब खुद पा सकती हैं। जानिए हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में प्यार से जुड़े कौन से गहरे राज हैं?
Love Signs in Palmistry : करवा चौथ का दिन हर एक कपल के लिए बेहद ही खास होता है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करने का ये एक तरह से खास मौका होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसे समझे और एक हर छोटी-बड़ी खुशियों का ध्यान रखें और मुश्किल समय में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। वैसे क्या आपने सोचा है कि इंसान के प्यार को मापने का क्या पैमाना है? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आप हाथ की रेखाओं के संकेत से इसका अंदाजा काफी हद तक लगा सकते हैं।
हृदय रेखा खोलती है सारे राज
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में हृदय रेखा होती है जिसे लव लाइन के नाम से भी जानते है। इस रेखा को किसी भी व्यक्ति की लव लाइफ, फीलिंग्स और रिश्तों से जोड़कर देखते हैं। हर एक व्यक्ति में ये रेखा अलग-अलग होती है। हर एक बनावट अलग बातें बयान करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसी लव लाइन को अच्छे पार्टनर के संकेत के रूप में माना जाता है?
लव लाइफ एकदम क्लियर हो तो क्या होता है?
अगर आपके पार्टनर के हाथ में हृदय रेखा यानी लव लाइन एकदम साफ बनी है और उसमें ज्यादा कट के निशान नहीं है तो इसे शुभ मानते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसी रेखा संकेत देती है कि व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर होता है। साथ ही ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर बात करते हैं और पार्टनर का भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्यार में रिस्पेक्ट और भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है।
तर्जनी के नीचे तक जाने वाली लव लाइन
अंगूठे के ठीक बगल वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है। अगर लव लाइन यहां से निकलकर हाथ में गुरु पर्वत तक जाती है तो ये भी अच्छा संकेत है। माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस है और अपने पार्टनर से जुड़ी हर चीज को लेकर सेंसेटिव है। शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है।
ये 2 संकेत भी रिश्ते के लिए हैं अहम
1. अगर आपके पार्टनर के दोनों हाथों को मिलाने से आधा चांद बनता है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति रिश्तों को लेकर बहुत सेंसेटिव होता है और पार्टनर के लिए बहुत लॉयल होता है।
2. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर आपके पार्टनर के हाथ में बनी हृदय रेखा एकदम क्लियर और गहरी है तो ऐसा व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति रिश्ते को लेकर एकदम क्लियर कट सोच रखता है और हर चीज को बैलेंस करके चलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र