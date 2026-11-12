हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में भाग्य रेखा कहां होती है? जानें इसका मतलब
Fate Line in Palmistry Bhagya Rekha : हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की भाग्य रेखा अगर सही बनी हो तो इसका मतलब बहुत ही शुभ होता है। जानें ये हाथ में कहां होती है और इसके क्या-क्या मायने होते हैं?
Bhagya Rekha Palmistry Meaning : हाथ की लकीरों को समझने की इच्छा लगभग हर किसी में होती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर कुछ रेखाओं का सही सही मतलब पता हो तो जिंदगी में होने वाली कई बड़ी चीजों का संकेत मिल सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये जरूर होता है कि हम अपनी जिंदगी में कितने सफल होंगे या फिर नौकरी-बिजनेस में हमें ग्रोथ मिलेगी या नहीं पैसा जितना सोचा है उतना बन पाएगा या नहीं?
इन सवालों के जवाब हमें भाग्य रेखा से मिल सकते हैं। भाग्य रेखा के जरिए कुछ जरूरी संकेत पता किए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये भाग्य रेखा हाथ में कहां होती है और कैसी रेखा लकी मानी जाती है?
हाथ में भाग्य रेखा कहां होती है?
हाथ में सबसे बीच वाले हिस्से को देखें। जो भी रेखा आपकी कलाई के पास से शुरू होकर ऊपर की ओर सीधे मध्यमा उंगली की ओर जा रही है वही भाग्य रेखा है। आपकी बीच वाली उंगली के ठीक नीचे ही शनि पर्वत है। हालांकि शास्त्र में ये भी बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के हाथ में भाग्य रेखा कलाई से ही शुरू हो। कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा हाथ में बीच से ही शुरू हो जाती है। किसी के साथ में ये चंद्र पर्वत से शुरू होती है तो किसी के हाथ में ये जीवन रेखा के साथ शुरू होती है।
कैसी भाग्य रेखा लकी होती है?
1. अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा एकदम क्लियर हो और कहीं से भी इसमें कट ना हो तो इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में मान्यता है कि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को हर एक काम में सफलता हासिल होती है। ऐसे लोग अपने काम को लेकर काफी सीरियस होते हैं और लगातार मेहनत करते हैं।
2. वहीं अगर हाथ में ये रेखा टूटी हुई है या फिर हल्की है तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में परेशानियां देखता है। ऐसे लोगों को अपने काम में चाहे वो नौकरी से जुड़ा हो या फिर बिजनेस से उसमें बदलाव करना ही पड़ता है। साथ ही ऐसे लोगों को मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाती है या फिर उसे पाने में देरी लगती है।
3. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर भाग्य रेखा नीचे से जाते हुए ऊपर की ओर दो हिस्सों में बंट जाए तो V जैसी शेप बन जाएगी। शास्त्र में इसे अच्छा संकेत मानते हैं। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए इनकम के कई सोर्स बन सकते हैं। लाइन का दो हिस्सों में बंट जाने का मतलब ये भी है कि आगे चलकर ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जी सकता है।
4. शास्त्र के अनुसार अगर किसी के हाथ में बने चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकली है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद से खूब आगे बढ़ता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर काम करने में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है।
हाथ में भाग्य रेखा ना हो तो?
शास्त्र के अनुसार हर किसी के हाथ में भाग्य रेखा क्लियर नहीं दिख रही है। किसी किसी के हाथ में ये रेखा बहुत हल्की होती है तो वहीं कुछ में तो ये दिखती भी नहीं है। अगर भाग्य रेखा दिखती नहीं है तो लोग ये समझ बैठते हैं कि ऐसे व्यक्ति की किस्मत खराब है या फिर इसे किसी भी काम में सफलता तो नहीं मिलने वाली है जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्र में इसे अलग-अलग तरीके से देखा जाता है। सिर्फ रेखा ही नहीं बल्कि सही मेहनत, सही फैसला और अच्छे मौके मिलना भी सफल होने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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