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हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर M का निशान बनना होता है बेहद लकी, कम उम्र में ही सफलता पा लेते हैं ये लोग

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर M निशान का बनना भाग्य, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। ऐसे लोग मेहनत के साथ किस्मत का भी साथ पाते हैं, जिससे उन्हें कम उम्र में ही बड़ी सफलता मिल जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर M का निशान बनना होता है बेहद लकी, कम उम्र में ही सफलता पा लेते हैं ये लोग

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बनने वाले निशानों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें सबसे खास निशान है अंग्रेजी अक्षर 'M' का निशान। जो लोग अपनी हथेली पर यह निशान लेकर पैदा होते हैं, उन्हें हस्तरेखा विशेषज्ञ बेहद भाग्यशाली मानते हैं। यह निशान ना सिर्फ बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है, बल्कि जीवन में जल्दी सफलता पाने का भी संकेत देता है।

'M' निशान का मतलब

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर 'M' का निशान आमतौर पर भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मिलने से बनता है। यह निशान व्यक्ति को जन्मजात बुद्धिमान, दूरदर्शी और मेहनती बनाता है। ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उसी के अनुसार प्रयास करते हैं।

नेतृत्व क्षमता और सफलता

'M' निशान वाले लोग स्वाभाविक नेता होते हैं। उनमें दूसरों को प्रेरित करने और टीम को आगे ले जाने की अद्भुत क्षमता होती है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे लोग कम उम्र में ही अपनी मेहनत और सही निर्णयों से बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। वे राजनीति, प्रशासन, व्यापार या कला के क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं। उनकी दूरदर्शिता उन्हें सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करती है।

आर्थिक स्थिति और स्थिरता

यह निशान आर्थिक रूप से मजबूत जीवन का संकेत भी देता है। 'M' वाले लोग पैसों के मामले में सजग रहते हैं। वे अनावश्यक खर्च से बचते हैं और भविष्य की सुरक्षा के लिए प्लानिंग करते हैं। हस्तरेखा में यदि 'M' निशान भाग्य रेखा से जुड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ या अप्रत्याशित सफलता मिलने की संभावना रहती है। उनका आर्थिक जीवन ज्यादातर स्थिर रहता है।

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प्रेम और वैवाहिक जीवन

हथेली पर 'M' का निशान प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। उनकी शादी आमतौर पर प्रेम विवाह के रूप में होती है और जीवनसाथी के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहता है। वे अपने रिश्तों में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है।

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चुनौतियों का सामना करने की क्षमता

'M' निशान वाले लोग जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं घबराते हैं। वे हर मुश्किल को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी कल्पनाशक्ति बहुत प्रबल होती है, जिस कारण वे अच्छे लेखक, चित्रकार या साहित्यकार बन सकते हैं। बदलाव उन्हें डराता नहीं, बल्कि नई ऊर्जा देता है। इसी वजह से वे जीवन में कई बार नई शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं।

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हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर 'M' का निशान बेहद शुभ माना जाता है। यह निशान व्यक्ति को मेहनती, बुद्धिमान और सफल बनाने के साथ-साथ जीवन में स्थिरता भी देता है। अगर आपकी हथेली पर भी यह निशान है, तो जान लें कि आप भाग्यशाली हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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