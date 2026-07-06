हस्तरेखा टिप्स: ऐसा शनि पर्वत आपको करियर में दिलाता है ऊंचे पद और धन लाभ के योग भी
Hastrekha tips in hindi: शनि पर्वत आपके हाथ में कहां होता है और कैसा शनि पर्वत आपको करियर में प्रमोशन और धन लाभ के योग दिलाता है।
मध्यमा उंगली को भाग्य की देवी कहा जाता है, भाग्य रेखा यहीं से खत्म होती है। इस लाइन के पास अगर आपका शनि ग्रह पूर्णविकसित होता है तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है । ऐसा व्यक्ति अपनी कोशिशों से बहुत आगे निकलता है। ऐसे व्यक्ति को अकेलेपन से बहत प्यार होता है और वह अपने टारगेट को पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां हम आपको बताएंगे कि शनि पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति कैसा होता है और इससे जुड़ी कई कंडीशन भी बताईगईहैं। यहां हम आपको बताएंगे कि आपके हाथ में शनि पर्वत आपके हाथ में मध्यमा उंगली से नीचे होता है। इसके उठे होने और कम विकसित होने और बहुत अधिक विकसित होने का आप पर अलग-अलग असर होता है। यहां हम आपको इसी के बारे में बताएंगे।
कैसा शनि पर्वत दिलाता है ऊंचा पद और धन लाभ
अगर आपके हाथ में शनि पर्वत अच्छे से उभरा हुआ है और इस पर साफ रेखाएं देखी जा सकती हैं तो कहा जा सकता है कि शनि आपको लाभ देंगे। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पर कोई अशुभ निशान नहीं होना चाहिए। जिसके भी हाथ में ऐसा शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति को करियर में अच्छा पद मिलता गहै और उसको धन लाभ के योग भी मिलते हैं।
शनि पर्वत जिनका अच्छा हो तो क्या बनते हैं जातक
शनि ग्रह पूर्णविकसित होता है तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों ये व्यक्ति भी रहस्यवादी बन जाते हैं। शनि पर्वत जिसका प्रधान है, ऐसा व्यक्ति, जादूगर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार अथवा रसायनशास्त्री होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कंजूस होते हैं । ऐसे व्यक्तियों का पर्वत साधारणतः पीलापन लिये हुए होता है। इनकी हथेलियां तथा चमड़ी पीली होती हैं तथा इनके स्वभाव में चिडचिडा- पन स्पष्टतः झलकता है।
कैसे शनि पर्वत देता है शुभ संकेत
यदि शनि का पर्वत गुरु पर्वत की ओर झुका हुआ हो तो यह शुभ संकेत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाते हैं। समाज में श्रेष्ठ रूप में देखे जाते हैं। परन्तु यदि शनि पर्वत का झुकाव सूर्य की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति आलसी, निर्धन तथा भाग्य के भरोसे जीवित रहने वाले होते हैं। इनमें जरूरत से ज्यादा निराशा होती है तथा वे प्रत्येक कार्य का अन्धकार पक्ष ही देखते हैं। परिवार से उनको विशेष लाभ नहीं मिल पाता,व्यापार में ये हानि उठाते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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