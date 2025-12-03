हस्तरेखा: कैसी रेखा वाले होते हैं भाग्यशाली, किन्हें मिलता है कीति, सम्मान

संक्षेप: hastrekha shastra: हृदय रेखा मनुष्य की हथेली में कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सूर्य तथा शनि क्षेत्र को पार करती हुई गुरु पर्वत तक जाती है। लेकिन सभी के हाथों में यह स्थिति अलग-अलग हो सकती है।

हृदय रेखा मनुष्य की हथेली में कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सूर्य तथा शनि क्षेत्र को पार करती हुई गुरु पर्वत तक जाती है। लेकिन सभी के हाथों में यह स्थिति अलग-अलग हो सकती है। जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा साफ हो, बिना किसी कट के हो, तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में सक्सेस मिलती है। उन्हें समाज में सराहा जाता है। अगर आपके हाथ में हृदय रेखा साफ नहीं है, कटी-फटी है, तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां हम बता रहे हैं कि कैसी रेखा वाले लोगों को लाइफ में सफलता और वृद्धि दोनों मिलती है और वो भाग्यशाली होते हैं।

कैसी रेखा वाला व्यक्ति कहलाता है भाग्यशाली

हस्तरेखा के मुताबिक कहा जाता है कि अगर आपके हाथ में हृदय रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन दोनों पूरी साफ आगे तक जा रही हैं, और साफ दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली कहाजाता है। ये लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं। इनके पास सुख समृद्धि, धन आदि अपने आप खिंचा चला आता है।

कैसी रेखा वाले व्यक्ति को मिलती है कीति, सम्मान और वृद्धि योग हस्तरेखा के मुताबिक कहा जाता है कि अगर आपके हाथ में हृदय रेखा जिस पर्वत के नीचे तक पहुंचती है, उस पर्वत में उससे जुड़े गुण उस शख्स में अपने आप आ जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके हाथ में हृदय रेखा अनामिका के मूल में स्थित सूर्य पर्वत के पास जाकर नीचे खत्म हो रही है, तो आपके अंदर सूर्य से जुड़े गुण आ जाएंगे। आपको सूर्य से सम्बन्धित विशेष गुण प्रसिद्धि, कीति, सम्मान और वृद्धि का योग बन जाएगा, जो बहुत खास माना जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है किहृदय रेखा आपके किस पर्वत पर खत्म हो रही है।