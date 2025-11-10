Hindustan Hindi News
Hastrekha hath mein kahan banti h Dhan ki kohari kaise hota h Labh Palmistry in hindi
हस्तरेखा: आपके हाथ में बंद है या खुली है धन की कोठरी?, कैसे देती है लाभ, चेक करें आपके हाथ में कहां?

Mon, 10 Nov 2025 02:14 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हस्तरेखा में हाथ की रेखाओं से आप भविष्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये रेखाएं आपके हाथ में धन की स्थिति का भी पता बताती हैं। आपकी लाइफ में कितना धन है, कितना पैसा है, इसको लेकर आपको धन की रेखा से पता चल जाएगा, लेकिन धन की कोठरी आपको यह बताएगी कि आपके पास पैसा टिकेगा या नहीं। जब किस कि हथेली पर भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को बुध रेखा काट रही हो, तो आपके हाथ में धन की कोठरी बनती है। इसे मनी ट्रायएंगल भी कहते हैं। जिसके बी हाथ में यह बनता है, उसे धन की कमी नहीं होती। हस्तरेखा विज्ञान में कहा जाता है कि जिसके साथ में धन की कोठरी बनी हुई होती है, उस इंसान के पास धन की कमी नहीं होती है। लेकिन धन की कोठरी का होना ही जरूरी नहीं, उसका बंद होना भी जरूरी है। अगर धन की कोठरी कहीं से खुली है, तो भी आपके पास पैसा नहीं रुकेगा।

आपके हाथ में कहा है धन की कोठरी

क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में कोई धन की कोठरी या मनी ट्रायएंगल है या नहीं। आप अपना हाथ देखकर इस तरह पता लगा सकते हैं। धन त्रिकोण या मनी ट्रायएंगल, भाग्य और तर्क रेखाओं के आपस में काटने से बनत है। इस रेखा को अगर बुध रेखा भी विभाजित करें तो ये तीनों रेखाएं मिलकर आपके हाथ में मनी ट्रायएंगल बना देंगी। ये साफ-साफ आपको बना दिखेगा, लेकिन अगर आपके हाथ में यह नहीं तो भी निराश ना हों। इस बात का भी ध्यान रखें कि ये कहीं से खुला ना हो, अगर खुला है, तो भी इसका कोई लाभ नहीं होगा। ये तीनों तरफ से बंद होना चाहिए। साथ ही इसमें कोई कट भी नहीं होना चाहिए. यदि इस पर कोई कट होता है या इसके अंदर कोई क्रास होता है, तो धन लाभ नहीं होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
