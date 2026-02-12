Hindustan Hindi News
हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में बना है ये निशान तो आपकी लव मैरिज है पक्की, जानें क्या कहते हैं इसके संकेत

Feb 12, 2026 06:24 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
हाथ की रेखाएं और निशान हमारे भविष्य से जुड़े कई संकेत देते हैं। हाथ में एक निशान ऐसा होता है जोकि लव मैरिज की गारंटी देता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये निशान कौन सा है? 

Love Marriage Sign in Palm: पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं और कुछ खास निशानों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये रेखाएं हमारे भविष्य से जुड़े कई संकेत देती हैं। हाथ की रेखाओं को समझकर आप अपने करियर से लेकर लव लाइफ तक के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। वैसे तो हाथ दिखवाने का शौक लगभग हर किसी को होता है लेकिन बहुत कम लोग ही इन्हें सही से समझ पाते हैं। अगर आप हाथ देखने की सही तकनीक जान जाए तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आगे क्या-क्या होने वाला है? यहां तक कि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार एक खास निशान ऐसा भी होती है जो लव मैरिज के मजबूत योग का संकेत देता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके हाथ में ये निशान है या नहीं तो नीचे विस्तार से समझें।

कहां होती है विवाह रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से हाथ में मैरिज लाइन यानी विवाह रेखा हमारी सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे बुध पर्वत के पास होती है। ये बुध पर्वत से जुड़ी हुई होती है। इस पर्वत पर बाहर से अंदर की ओर जो रेखा आती है, उसे ही विवाह रेखा कहा जाता है। इसकी मदद से ये आसानी से पता चल जाता है कि किसी की शादी अरैंज होगी या फिर लव। हाथ में विवाह रेखा की स्थिति को देखकर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी कैसे चलने वाली है?

विवाह रेखा के संकेत

अब समझते हैं कि रेखा देखकर कैसे समझा जाए कि शादी कैसी होगी? अगर किसी की हथेली पर वर्ग का निशान है जोकि विवाह रेखा पर ही हो तो इससे ये तय हो जाता है कि ऐसे इंसान की लव मैरिज तो पक्की है। शर्त सिर्फ इतनी ही है कि ये रेखा एकदम क्लियर हो। क्लियर निशान इस बात की गारंटी देता है कि चाहे कुछ भी गो जाए लव मैरिज की गारंटी तय है। शास्त्र के हिसाब अगर विवाह रेखा के ऊपर कोई क्रॉस का निशान बना रहता है तो ऐसे लोगों की जिंदगी में शादी के बाद कई तरह की बाधाएं और मुश्किलें आती हैं। बता दें कि लव मैरिज का संकेत शुक्र पर्वत से भी मिल सकता है। शुक्र पर्वत हमारे अंगूठे के ठीक नीचे वाला हिस्सा होता है। अगर ये हिस्सा उभरा हुआ होता है तो माना जाता है कि ऐसे इंसान की लव मैरिज ही होगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

