Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hast Rekha: दोनों हाथ मिलाने पर बनता है आधा चांद? गुड लुकिंग पार्टनर समेत मिलेंगे 3 फायदे

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Hath me Chand Banne Ka Matlab: क्या आपके भी दोनों हाथ मिलाने से आधा चांद बनता है? यहां जानें हस्त रेखा शास्त्र में इसके क्या-क्या फायदे बताए गए हैं?

Hast Rekha: दोनों हाथ मिलाने पर बनता है आधा चांद? गुड लुकिंग पार्टनर समेत मिलेंगे 3 फायदे

हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि हथेली की हर रेखा खास है और उनके अलग-अलग मायने हैं। मान्यता है कि रेखाओं को सही से समझा जाए तो इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी जरूरी बातें समझी जा सकती है। स्वभाव से लेकर करियर, स्वास्थ्य और भविष्य की तमाम चीजों का संकेत हाथ के निशान और रेखाओं से मिल सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग जब दोनों हाथ मिलाते हैं तो आधा चांद बनता है। लोग बस इतना ही कहते हैं कि इससे तो गुड लुकिंग पार्टनर मिलेगा लेकिन इसके कई और मायने भी हैं। अगर आपकी हथेली मिलने पर आधा चांद बनाती है तो इससे एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 3 फायदे हो सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इस निशान का संबंध हमारे गुणों और जिंदगी में आने वाले मौकों का भी संकेत देती है।

दोनों हाथ मिलाने पर आधा चांद बनने के 3 फायदे-

1. हर परिस्थिति का करते हैं सामना

जिन लोगों के हाथ में आधा चांद बनता है वो लोग काफी समझदार होते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों की सोच तेज होती है। जब भी मुश्किल घड़ी आती है तो ऐसे लोग घबराते नहीं हैं बल्कि धैर्य के साथ हर चीज का सामना करते हैं। शांत रहकर सही फैसले लेते हैं। अपने अच्छे व्यवहार के चलते ये लोग आसानी से दूसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसी वजह से ये जहां भी जाते हैं वहां अपनी अलग पहचान बना ही लेते हैं।

ये भी पढ़ें:हस्त रेखा: लव लाइफ में मचेगा खूब बवाल, हाथ की ये लकीर डालती है शादी में रोड़ा

2. मिलता है गुड लुकिंग पार्टनर

ये भी मान्यता है कि ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चलती है। अगर हथेली पर आधा चांद बनता है तो ऐसे लोगों को बहुत ही समझदार और भरोसेमंद पार्टनर मिलता है। ये लोग खुद भी हर रिश्ता दिल से निभाते हैं और पार्टनर की फीलिंग्स का सम्मान और ख्याल दोनों रखते हैं। इनका पार्टनर गुड लुकिंग भी होते है और इनका रिश्ता टाइम के साथ-साथ मजबूत होता जाता है।

ये भी पढ़ें:हस्तरेखा: सरकारी नौकरी की पक्की निशानी हैं ये 3 संकेत

3. मिलता है विदेश जाने का मौका

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हाथ में आधा चांद बनता है उन्हें अपनी मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलता है। ऐसे लोग अपने काम के दम पर आगे बढ़ते हैं और समाज में इन्हें खूब मान-सम्मान मिलता है। वहीं ऐसे मौके भी बनते हैं कि इन्हें विदेश जाने का भी मौका मिलता है। हालांकि इसके लिए सिर्फ हाथ की रेखा ही नहीं बल्कि कुंडली के लग्न चार्ट का भी सपोर्टिव होना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:हस्त रेखा: आपके हाथ में है M का निशान? जिंदगी में आएंगे ये 3 बदलाव

अगर आधा चांद ना बने तो क्या?

अब अगर आपके दोनों हाथ मिलाने पर आधा चांद नहीं बन रहा है तो परेशान ना हो। अगर हाथ मिलाए जाने पर आपकी रेखा नहीं मिल रही या फिर सीधी जा रही है तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग शांत रहते हैं। सीधे होते हैं और बिना किसी शो ऑफ के जिंदगी जीते हैं। साथ ही ऐसे लोग सोच-समझकर ही फैसले लेते हैं जिसके चलते जिंदगी में कई चीजें आसान होती जाती है।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

और पढ़ें
Palmistry Reading Hast Rekha
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने