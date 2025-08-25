Hartalika teej wishes 2025 in hindi send these happy hartalika teej status messages quotes and greetings Hartalika teej wishes: इन टॉप 10 मैसेज से भेजें हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hartalika teej wishes 2025 in hindi send these happy hartalika teej status messages quotes and greetings

Hartalika teej wishes: इन टॉप 10 मैसेज से भेजें हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

Hartalika teej: हरतालिका तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के दिन लोग भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने के साथ ही उनकी भक्ति से भरे अपनों को चुनिंदा शुभकामना संदेश भी भेजते हैं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान Mon, 25 Aug 2025 01:36 PM
Hartalika teej wishes: इन टॉप 10 मैसेज से भेजें हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy hartalika teej wishes 2025 in hindi: हरतालिका तीज का त्योहार भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त, मंगलवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के खास पर्व पर पति-पत्नी व सखियां एक-दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप भी हरतालिका तीज की इन चुनिंदा मैसेज से दे सकते हैं बधाई।

1. दिल की श्रद्धा और सच्चे भरोसे का

बिछिया पैरों में हो या माथे पर बिंदिया

हर जन्म में हो मिलन हो हमारा

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. गुझियों की बहार है

पेड़ों पर पड़े हैं झूले

दिलों में सबके प्यार है

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

3. पत्नी की कठोर तपस्या का है यह दिन

विवाहितों के दिलों के सबसे करीब है यह दिन

पति-पत्नी का रिश्ता कभी न टूटने पाए

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

4. पति-पत्नी का रिश्ता है दुनिया में सबसे खास

इस रिश्ते में होता है अटूट समर्पण और विश्वास

तीज के दिन पूरी हो हर सुहागन की आस

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

5. भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे

आपके सेहत व संपदा हमेशा फलती-फूलती रहे

भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

6. भगवान शिव और माता पार्वती का मिले आशीर्वाद

आओ हम सब मिलकर मनाएं हरतालिका तीज का त्योहार

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

7. चंदन की खुशबू और बादलों की फुहार

आप सभी को मुबारक को हरतालिका तीज का त्योहार

हैप्पी हरतालिका तीज 2025

8. जैसे था शिव पार्वती के प्यार का रिश्ता

वैसा ही अनमोल हो यह हमारा रिश्ता

हमारे बीच में न आए कोई दूरी

आपकी उम्र हो मुझे भी लंबी

हैप्पी हरतालिका तीज 2025

9. सोलह श्रृंगार करके मां पार्वती का करें व्रत

मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

10. तीज व्रत रखा है मैंने

बस यही प्यारी सी

ख्वाहिश के साथ

उम्र हो लंबी मेरे पति की

और हर जन्म में मिले साथ

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

