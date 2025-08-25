Hartalika Teej Vrat Wishes Messages Text Shayari to share Hartalika Teej Shayari : हरतालिका तीज पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां, जीवनसाथी का साथ रहें…, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hartalika Teej Shayari : हरतालिका तीज पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां, जीवनसाथी का साथ रहें…

हरतालिका तीज व्रत सुहागिनों के लिए बेहद खास पर्व होता है। पंचांग के अनुसार, हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और शिव-गौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 01:46 PM
Hartalika Teej Wishes : हरतालिका तीज व्रत सुहागिनों के लिए बेहद खास पर्व होता है। पंचांग के अनुसार, हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और शिव-गौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करती है। हरितालिका तीज 2025 का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 बजे से शुरू होकर 8:31 बजे तक रहेगा। तीज से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं हरतालिका तीज का पर्व तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसकी प्रमुख देवी पार्वती मानी जाती हैं। व्रत के अगले दिन चतुर्थी की सुबह, महिलाएं बालू-रेत से बने शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्तियों की पूजा करती हैं और फिर उन्हें नदी, तालाब या किसी अन्य जलस्रोत में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद दान-पुण्य किया जाता है और महिलाएं अन्न-जल ग्रहण करती हैं। इस दिन शिव-पार्वती के मंदिरों में दर्शन-पूजन करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले रखा था। इस दिन महिलाएं एक-दूसरे को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं भी देती हैं। आप भी अपनों को इन खूबसूरत शायरियों के जरिए हरतालिका तीज की शुभकामनाएं दे सकते हैं…

Hartalika Teej Wishes, हरतालिका तीज की शुभकामनाएं-

हरतालिका तीज त्योहार है मधुर प्यार का

दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का

बिछिया पैरों में हो माथे पर बिंदिया

हर जन्म में मिलन हो हमारा साथिया।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

गुझियों की बहार है,

पेड़ों पर पड़े हैं झूले,

दिलो में सबके प्यार है…

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

जीवनसाथी का साथ रहें

सुंदर रंग के पल हमेशा आपके साथ रहें

प्यार हो जीवन, जीवन में खुशियां छाए हर रोज

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं

रंगबिरंगी चूड़ियां और कंगन से सजे आपके हाथ

सुखमय हो आपका वैवाहिक जीवन, खुशियों का हो साथ

हरतालिका तीज की तरह सुंदर रहे जीवनसाथी का साथ

मुबारकर हो आपको हरतालिका तीज का त्योहार

सुहागिनों को सुबह की किरण में सरगी मिलेगी,

आज हर पत्नी 16 श्रृंगार से सजेगी,

इस व्रत से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

शिव-गौरी की कृपा से खुशियों से भरेगा संसार

हरतालिका तीज की मंगलकामनाएं

मां पार्वती और भगवान शिव की आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें।

सौभाग्यवती होने का मिले आशीर्वाद, परिवार हो खुशहाल।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

हरतालिका तीज का ये त्योहार

जीवन में लाए खुशियां अपार

यही है हमारी दिल से दुआ

आप हर बार मनाएं यह पवित्र त्योहार

सलामत रहें आप और आपका परिवार

हरतालिका तीज की बधाई

जोड़ी आपकी बनी रहें नंबर-1

हर पल खुशियां मनाएं संग

दुख सारे हो दूर,

जीवन में आए खुशियों की उमंग

हरतालिका तीज की बधाई

चंदन की खुशबू, बादलों की फुहार

आप सभी को मुबारक हो हरतालिका तीज का त्योहार

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

इस जीवन की तरह सात जन्म मिले आपका साथ

दुख सारे मिट जाएं, जीवन में हो खुशियों की बरसात

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

मेंहदी रचे हाथों में हरी-भरी चूड़ियां खनकती रहें

हरतालिका तीज के पावन मौके पर आप

हर साल सुहागिनों की तरह 16 श्रृंगार से सजती रहें

आपको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

हरतालिका तीज का आया त्योहार

मेरी प्यारी सखियों हो जाओ तैयार

हाथ में रचा के पिया का नाम की मेंहदी और 16 श्रृंगार,

मुबारक हो आपको सुहाग का त्योहार

भादौ लाया है हरतालिका तीज का त्योहार

इस तीज खुशियां आएं आपके द्वार

जीवन में हमेशा बनी रहे सुख-शांति

पिया संग मनाए यह पावन त्योहार

हरतालिका तीज का शुभकामनाएं

पेड़ों पर झूले

खुशियों की बहार

शिव-गौरी की कृपा

रिश्तों में लाए मिठास

मुबारक हो आपको

तीज का त्योहार

आपका तप रंग लाए

मां अपना आर्शीवाद बरसाए

घर आपके खुशहाली आए

आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।

कठिन तपस्या कर गौरी

ने तब शिव को पाया था

इस कठिन व्रत में गौरी

ने वर्षों ध्यान लगाया था।

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।

