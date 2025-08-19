Hartalika teej vrat: हरतालिका तीज पर इस साल पूजा के लिए 2 घंटे का मुहूर्त, जानें राशि और मूलांक के अनुसार कौन सा रंग लकी

भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज कहते हैं। इस बार हरतालिका तीज व्रत उदयातिथि में 26 अगस्त को रखा जाएगा। दरअस इस दिन तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12:35 से हो रही है, जिसका समापन 26 अगस्त दोपहर 1:55 पर होगा। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस साल पूजा के लिए दो घंटे 35 मिनट का ही समय मिल रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हरितालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को सुबह 5:56 से 8:31 तक रहेगा। जानें राशि और मूलांक के अनुसार इस दिन कौन सा रंग महिलाओं के लिए भाग्यशाली रहेगा

जिन महिलाओं को अपनी जन्मराशि मालूम न हो वे तीज व्रत के दिन अपनी जन्म तारीख के आधार पर परिधान के रंग का चयन करें। जिन्हें अपनी जन्म राशि पता है वे उसी के अनुसार रंग चयन करें। ऐसा करके वे हरितालिका तीज को और अधिक फलदायक बना सकती हैं। इस वर्ष तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। ज्योतिषाचार्य पं.वेदमूर्ति शास्त्री के अनुसार किसी भी माह की 1, 10, 19 एवं 28 तारीख को जन्म लेने वाली जातक के लिए लाल, गुलाबी, केसरिया। 2, 11, 20 एवं 29 वालों के लिए लालयुक्त सफेद अथवा क्रीम, 3, 12, 21 एवं 30 के लिए सभी प्रकार के पीला और सुनहरा, 4, 13, 22 या 31 के लिए सभी प्रकार के चमकीले, चटकीले रंग, 5, 14 एवं 23 के लिए हरा,धानी और फिरोजी रंग श्रेयस्कर है। इसी तरह 6, 15 एवं 24 तारीख को जन्म लेने वाली के लिए आसमानी नीला। 7, 16 एवं 25 के लिए चमकीला, स्लेटी रंग। 8, 17 और 26 के लिए सिलेटी या नीला रंग, जबकि 9, 18 और 27 के लिए लाल, गुलाबी और नारंगी रंग के परिधान लाभ पहुंचाने में सहायक रहेंगे।