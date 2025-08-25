Hartalika Teej : हरतालिका तीज व्रत कल, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त, मंगलवार को है। हरतालिका तीज व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। हरतालिका तीज व्रत को विशेषकर सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।

Hartalika Teej : हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त, मंगलवार को है। हरतालिका तीज व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। हरतालिका तीज व्रत को विशेषकर सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी ये व्रत किया था। जिन कन्याओं के विवाह में अड़चन आ रही हैं वो भी हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से पति, पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। विवाह योग्य कुवांरी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहिता पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत रखती हैं।

हरतालिका तीज व्रत पर कई शुभ योग इस बार तीज पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती हैं। साध्य योग सूर्योदय से लेकर दोपहर 12: 09 तक रहेगा। शुभ योग दोपहर 12:09 से लेकर 27 अगस्त की दोपहर तक होगा। रवि योग पूरे दिन मान्य होगा। साथ ही इस दिन गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र भाव में रहने वाले हैं, जिससे गजकेसरी योग बन रहा है।

पूजा के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त 04:27 ए एम से 05:12 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:57 ए एम से 12:48 पी एम

विजय मुहूर्त 02:31 पी एम से 03:23 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:49 पी एम से 07:11 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:49 पी एम से 07:56 पी एम

अमृत काल 11:30 पी एम से 01:15 ए एम, अगस्त 27

निशिता मुहूर्त 12:01 ए एम, अगस्त 27 से 12:45 ए एम, अगस्त 27

रवि योग पूरे दिन

प्रातःकाल हरितालिका पूजा मुहूर्त - 05:56 ए एम से 08:31 ए एम अवधि - 02 घण्टे 35 मिनट्स निर्जला व्रत रखा जाता है- हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है।