Hartalika teej vrat puja ka time kya hai shubh muhurat Hartalika Teej Puja Time : हरतालिका तीज पर पूजा के लिए 2 घंटे 35 मिनट का समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Hartalika teej vrat puja ka time kya hai shubh muhurat

Hartalika Teej Puja Time : हरतालिका तीज पर पूजा के लिए 2 घंटे 35 मिनट का समय

हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे जीवनसाथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 12:35 PM
share Share
Follow Us on
Hartalika Teej Puja Time : हरतालिका तीज पर पूजा के लिए 2 घंटे 35 मिनट का समय

Hartalika Teej Puja Time : हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे जीवनसाथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रख कर माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पहली बार मां पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिये रखा था।

पूजा के लिए 2 घंटे 35 मिनट का समय- हरतालिका तीज 2025 का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 बजे से शुरू होकर 8:31 बजे तक रहेगा। इस अवधि को पूजा-अर्चना और व्रत के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दो घंटे 35 मिनट के समय में महिलाएं विधिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं। इस दौरान किए गए व्रत और आराधना का फल अधिक माना जाता है। शुभ मुहूर्त के समय में किए गए पूजा कर्म से पति की लंबी आयु, वैवाहिक सुख, सौभाग्य और घर में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

ये भी पढ़ें:30 अगस्त से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, बुध गोचर से बदलेगा भाग्य

हरतालिका तीज पर मिट्टी के बनाए जाते हैं शिवलिंग

हरतालिका तीज मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। तीज के बाद चतुर्थी की सुबह मिट्टी से बने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करती हैं। पूजा के बाद नदी-तालाब या किसी अन्य जलस्रोत में इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इस पूजा के बाद दान-पुण्य किया जाता है और फिर महिलाएं अन्न-जल ग्रहण करती हैं।

व्रत का पारण-

हरतालिका तीज के दिन तृतीया तिथि में ही भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 27 अगस्त को सूर्योदय सुबह 05 बजकर 57 मिनट पर होगा। ऐसे में व्रती स्त्रियां 5 बजकर 57 मिनट के बाद पारण कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:हरतालिका तीज व्रत कल, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि
Hartalika Teej Hartalika Teej Vrat
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने