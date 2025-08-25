Hartalika Teej Puja Time : हरतालिका तीज पर पूजा के लिए 2 घंटे 35 मिनट का समय

हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे जीवनसाथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं।

Hartalika Teej Puja Time : हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे जीवनसाथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रख कर माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पहली बार मां पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिये रखा था।

पूजा के लिए 2 घंटे 35 मिनट का समय- हरतालिका तीज 2025 का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 बजे से शुरू होकर 8:31 बजे तक रहेगा। इस अवधि को पूजा-अर्चना और व्रत के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दो घंटे 35 मिनट के समय में महिलाएं विधिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं। इस दौरान किए गए व्रत और आराधना का फल अधिक माना जाता है। शुभ मुहूर्त के समय में किए गए पूजा कर्म से पति की लंबी आयु, वैवाहिक सुख, सौभाग्य और घर में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

हरतालिका तीज पर मिट्टी के बनाए जाते हैं शिवलिंग हरतालिका तीज मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। तीज के बाद चतुर्थी की सुबह मिट्टी से बने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करती हैं। पूजा के बाद नदी-तालाब या किसी अन्य जलस्रोत में इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इस पूजा के बाद दान-पुण्य किया जाता है और फिर महिलाएं अन्न-जल ग्रहण करती हैं।