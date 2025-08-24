Hartalika Teej Puja Time : हरतालिका तीज पर पूजा के लिए ये समय रहेगा शुभ, जरूर करें ये 4 काम

हरतालिक तीज व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त, दिन मंगलवार को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा। हर साल यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।

Hartalika Teej Puja Time : हरतालिक तीज व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त, दिन मंगलवार को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा। हर साल यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं, उत्तम वर की कामना के लिए अविवाहित कन्याएं भी पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी कठिन व्रत और तपस्या के प्रभाव से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, इसलिए इसका महात्म्य और भी बढ़ जाता है।

पूजा का सबसे शुभ समय- 26 अगस्त को 05:56 ए एम से 08:31 ए एम तक

अवधि - 02 घण्टे 35 मिनट्स

हरतालिका तीज पूजा विधि 1. हरतालिका तीज में श्रीगणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।

2. सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें।

3. इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमिपत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें।

4. तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा सुनें या पढ़ें।

5. इसके बाद श्रीगणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं।

हरतालिका व्रत पर जरूर करें ये काम- महिलाएं सुबह स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर सोलह श्रृंगार करें। 2. हरतालिका तीज व्रत में दिनभर निर्जला व्रत रखें।

3. भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल और सुहाग की सामग्री अर्पित कर पूजा करें।