Hartalika Teej vrat kab hai agar pehli baar rakh rahi hain vrat to in niyamon ko manein Hartalika Teej vrat: कब है हरतालिका तीज व्रत, पहली बार रख रहे हैं तीज व्रत तो इन नियमों को मानें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Hartalika Teej vrat kab hai agar pehli baar rakh rahi hain vrat to in niyamon ko manein

Hartalika Teej vrat: कब है हरतालिका तीज व्रत, पहली बार रख रहे हैं तीज व्रत तो इन नियमों को मानें

Hartalika Teej vrat: इस साल हरितालिका व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। हर साल यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इसमें महिलाएं, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 09:29 AM
share Share
Follow Us on
Hartalika Teej vrat: कब है हरतालिका तीज व्रत, पहली बार रख रहे हैं तीज व्रत तो इन नियमों को मानें

Hartalika Teej Vrat niyam: इस साल हरितालिका व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। हर साल यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इसमें महिलाएं, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि जो इस समय मां पार्वती और शिवजी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना शिव जी पूरी करते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं, तो इन नियमों को जान लें।

हरतालिका तीज के नियम

हरतालिका तीज का व्रत का पहला नियम यह है कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में खाना, दूध, फल और जल नहीं लिया जाता है। जो महिलाओं हेल्थ के कारण इस व्रत को नहीं रख सकती हैं, उन्हें इसेस बचना चाहिए। अगर आप से निर्जला नहीं रहा जा रहा है, और पहली बार व्रत रख रही हैं तो तृतीया में सूर्यास्त के बाद या रात को 12 बजे के बाद पानी पी सकती हैं।

हरतालिका तीज के व्रत में सोना नहीं चाहिए, इस दिन भगवान की पूजा और उनका नाम लेना चाहिए। आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत तृतीया तिथि से शुरू होता है और सूर्योदय से लेकर अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय तक माना जाता है।

हरतालिका तीज की पूजा में माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा मिट्टी की बनी मूर्ति से की जाती है। इस दिन महिलाएं पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। महिलाओं के मायके से जो साड़ी, बिंदी, मेहंदी और आलता आता है उसी से महिलाएं तैयार होती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Hartalika Teej Hartalika Teej Vrat
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने