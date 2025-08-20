Hartalika teej vrat 2025 4 sanyog Lord shiv puja know when will Hartalika teej vrat Hartalika teej: हरतालिका तीज पर इस साल सर्वार्थसिद्धि, शोभन योग, भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hartalika teej: हरतालिका तीज पर इस साल सर्वार्थसिद्धि, शोभन योग, भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी

Hartalika teej vrat kab hai:हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-सौभाग्य की कामना करती हैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:05 AM
हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-सौभाग्य की कामना करती हैं। इस बार हरतालिका तीज पर ग्रहों की स्थिति बहुत उत्तम है। सर्वार्थसिद्धि, शोभन, गजकेसरी और पंचमहापुरुष योग इस दिन बन रहे हैं। इन चार योगों के बनने के कारण इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष फलदायी मानी जाएगी। इस दिन ग्रहों के उत्तम योग के कारण भगवान शिव की पूजा से धन, वैभव, सुख-समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। इस व्रत में पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रहते हैं, अगले दिन पारण के समय जल पीकर व्रत खोलते हैं। इस व्रत में शुभ मुहूर्त में हरतालिका तीज की कथा सुनी जाती है और फिर रात को भगवान का जागरण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए यह व्रत किया था, तभी से परंपरा चली आ रही है।

मां पार्वती की होती है पूजा
हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, हरतालिका तीज का पर्व मंगलवार, 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इसकी परंपरा माता पार्वती के भक्ति, तपस्या और समर्पण को दर्शाती हैं। उस दिन शिव और पार्वती के स्वरूप पर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और फूलों से पूजा-अर्चना की जाती हैं।

