हरतालिका तीज व्रत के दिन क्या करें और क्या नहीं करें?
हरतालिका तीज व्रत में अनाज, फल, पानी और नींद से क्यों बचें? सोलह शृंगार, जागरण और सही व्यवहार के नियम जानें। 14 सितंबर 2026 को व्रत का पूरा फल पाने के लिए क्या करें और क्या न करें, पूरी जानकारी।
हिंदू धर्म में महिलाओं के बीच हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित लड़कियां भी मनचाहे वर की कामना से यह व्रत करती हैं। साल 2026 में हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा। माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठिन तप किया था और इसी दिन उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। पद्म पुराण के नियमों का पालन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है।
खान-पान के विशेष नियम
हरतालिका तीज व्रत में किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में फल खाने से भी बचना जरूरी है, क्योंकि मान्यता है कि फल खाने से अगला जन्म बंदर का मिल सकता है। पानी पीने की भी मनाही है। पानी पीने वाली महिला को अगला जन्म मछली का मिलने की बात कही जाती है। नमक या मीठे व्यंजन का सेवन करने से मक्खी का जन्म मिलने की बात प्रचलित है। व्रत का पारण अगले दिन करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करें। इन नियमों का सख्ती से पालन करें।
दिन और रात में जागरण का महत्व
व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में या रात के समय सोना नहीं चाहिए। सोने से अगला जन्म सांप का मिलने की मान्यता है। इसलिए पूरे दिन और रात जागरण करके बिताएं। भगवान का स्मरण करते रहें और भक्ति भाव से समय व्यतीत करें। जागरण से व्रत की पवित्रता बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। थकान महसूस होने पर भी शांत बैठकर मंत्र जाप करें।
सोलह शृंगार और वस्त्र का ध्यान
इस दिन सोलह शृंगार अवश्य करें। सुहाग के प्रतीक आभूषण और शृंगार से सजी रहें। काला, नीला और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। लाल, गुलाबी या हरे रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। साफ-सुथरे और सुंदर वस्त्र धारण करने से सौभाग्य बढ़ता है। शृंगार करते समय माता पार्वती का ध्यान रखें। इससे व्रत का प्रभाव और अधिक बढ़ता है।
व्यवहार और परिवार संबंधी नियम
इस दिन पति या परिवार के किसी भी सदस्य से वाद-विवाद ना करें। किसी की बुराई करने से भी दूर रहें। मन में सकारात्मक भाव रखें और शांत व्यवहार अपनाएं। घर का माहौल प्रेमपूर्ण बनाए रखें। किसी से कटु शब्द ना बोलें। सही व्यवहार से दांपत्य सुख और पारिवारिक शांति बनी रहती है। भगवान का स्मरण करते हुए दिन बिताएं।
तामसिक भोजन से परहेज
व्रत का पारण अगले दिन विधिवत करें। पारण करते समय तामसिक भोजन से दूर रहें। सात्विक और हल्का भोजन ही ग्रहण करें। पारण के बाद भी कुछ समय तक संयम बनाए रखें। सही पारण से व्रत पूर्ण होता है और फल प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्वक पारण करने पर अखंड सौभाग्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है।
हरतालिका तीज के दिन इन नियमों का पालन करने से व्रत सफल होता है। सच्चे मन और शुद्ध भाव से किया गया व्रत महिलाओं को अखंड सुहाग और मनचाही कामनाएं प्रदान करता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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