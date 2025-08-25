Hartalika Teej: हरतालिका तीज पर 3 उत्तम मुहूर्त में करें पूजा, 11:57 बजे से अभिजीत मुहूर्त शुरू

Hartalika Teej Timing: 16 अगस्त, मंगलवार के दिन हरतालिका तीज व्रत है। अखंड सुख, सौभाग्य फल प्राप्ति के लिए स्त्री एवं कन्याएं सुखी दांपत्य जीवन के लिए यह निर्जल कठिन तीज व्रत करती हैं। शिवपुराण के अनुसार, सबसे पहले माता पार्वती ने हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत तृतीया तिथि से शुरू होता है और सूर्योदय से लेकर अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय तक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस बार हरतालिका तीज की पूजा तृतीया को ध्यान में रखकर दोपहर से पहले समाप्त कर ली जाएगी। ऐसे में सुबह से लेकर चतुर्थी तिथि शुरू होने तक पूजन के लिए 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं।