हरतालिका तीज की पूजा किस समय करना उत्तम होता है? जानें पंडित जी से कब करें व्रत पारण

Lord Shiva and Parvati worship timing on Hartalika Teej: हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। जानें हरतालिका तीज पर पूजन का शुभ मुहूर्त।

Hartalika teej puja muhurat 2025: सुख, समृद्धि, सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं 26 अगस्त को हस्त नक्षत्र और साध्य योग में हरियाली तीज व्रत करेंगी। सावन शुक्ल पक्ष तृतीया को हरियाली तीज मनाने की परंपरा है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा-अर्चना करती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं। ज्योतिषाचार्य पं.शंभूनाथ झा बताते हैं कि हरियाली तीज व्रत की कथा सुनने का विधान है। इसमें महादेव, मां पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाते हैं। इसमें शिव विवाह के लिए उनके द्वारा किए गए कठोर तप की चर्चा की गई। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हरियाली तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल(गोधूलि बेला) में करना विशेष फलदायी होता है। जानें हरतालिका तीज पूजन का उत्तम मुहूर्त।

हरतालिका तीज पूजन प्रात: काल मुहूर्त 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर प्रारंभ होगी और 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट पर समाप्त होगी। हरतालिका तीज पूजन का सुबह के समय शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 56 मिनट से सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक रहेगा।

हरतालिका तीज के दिन पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त: हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजन का गोधूलि मुहूर्त या प्रदोष काल का समय शाम 06:49 से शाम 07:11 बजे तक रहेगा।