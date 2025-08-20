Hartalika teej puja shubh muhurat 2025 kya hai What is the timing of Hartalika Teej Puja and vrat paran date हरतालिका तीज की पूजा किस समय करना उत्तम होता है? जानें पंडित जी से कब करें व्रत पारण, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Hartalika teej puja shubh muhurat 2025 kya hai What is the timing of Hartalika Teej Puja and vrat paran date

हरतालिका तीज की पूजा किस समय करना उत्तम होता है? जानें पंडित जी से कब करें व्रत पारण

Lord Shiva and Parvati worship timing on Hartalika Teej: हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। जानें हरतालिका तीज पर पूजन का शुभ मुहूर्त।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 05:05 PM
share Share
Follow Us on
हरतालिका तीज की पूजा किस समय करना उत्तम होता है? जानें पंडित जी से कब करें व्रत पारण

Hartalika teej puja muhurat 2025: सुख, समृद्धि, सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं 26 अगस्त को हस्त नक्षत्र और साध्य योग में हरियाली तीज व्रत करेंगी। सावन शुक्ल पक्ष तृतीया को हरियाली तीज मनाने की परंपरा है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा-अर्चना करती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं। ज्योतिषाचार्य पं.शंभूनाथ झा बताते हैं कि हरियाली तीज व्रत की कथा सुनने का विधान है। इसमें महादेव, मां पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाते हैं। इसमें शिव विवाह के लिए उनके द्वारा किए गए कठोर तप की चर्चा की गई। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हरियाली तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल(गोधूलि बेला) में करना विशेष फलदायी होता है। जानें हरतालिका तीज पूजन का उत्तम मुहूर्त।

हरतालिका तीज पूजन प्रात: काल मुहूर्त 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर प्रारंभ होगी और 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट पर समाप्त होगी। हरतालिका तीज पूजन का सुबह के समय शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 56 मिनट से सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक रहेगा।

ये भी पढ़ें:हरतालिका तीज पर किन चीजों का दान करना चाहिए?

हरतालिका तीज के दिन पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त: हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजन का गोधूलि मुहूर्त या प्रदोष काल का समय शाम 06:49 से शाम 07:11 बजे तक रहेगा।

हरतालिका तीज व्रत पारण कब होगा: वत के दिन व्रती महिलाएं पूजा के दौरान मां पार्वती को शृंगार सामग्री समर्पित करती हैं। उनसे सुख-सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। व्रती महिलाएं 27 अगस्त की सुबह भगवान शिव-पार्वती की पूजा के बाद प्रसाद लेकर व्रत का पारण करेंगी। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि भाद्रपद चतुर्थी तिथि(27 अगस्त) को मिथिलांचल की महिलाएं चौरचन व्रत अपने बच्चों के दीर्घायु और संपत्तिशाली होने के लिए मनाती है।

ये भी पढ़ें:सितंबर में बुध होंगे अस्त, पंडित जी से जानें किन 8 राशियों पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव
Hartalika Teej Hartalika Teej Vrat
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने