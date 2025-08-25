हरतालिका तीज पर 5 प्रहर की होती है पूजा, व्रत पारण से पहले जरूर करें ये प्रार्थना, नोट कर लें सभी शुभ मुहूर्त

हरतालिका तीज 26 अगस्त को है। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिक तीज मनाई जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां हरतालिक तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं।

हरतालिका तीज 26 अगस्त को है। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिक तीज मनाई जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां हरतालिक तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। तीज यानी तृतीया तिथि की स्वामी देवी पार्वती हैं। हरतालिका तीज व्रत के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने ही ये व्रत किया था। पार्वती शिव जी को पति रूप में पाना चाहती थीं और इसी कामना को पूरा करने के लिए देवी ने हरतालिका तीज से कठोर तप शुरू किया। देवी के तप से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें देवी को मनचाहा वर दिया था। इसके बाद पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रख कर माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करती हैं।

हरतालिका तीज पर 5 प्रहर की होती है पूजा- हरतालिका तीज पर पांच प्रहर यानी दिनभर में पांच बार पूजा-अर्चना की जाती है।

हरतालिका तीज सरगी का समय सूर्योदय से पूर्व ही सरगी ग्रहण करते हैं। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय 05:56 ए एम पर होगा। हरतालिका तीज के दिन व्रती 05:56 ए एम से पहले ही सरगी कर लें।

सुबह के समय पूजा का शुभ मुहूर्त- सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 बजे से लेकर सुबह 8:31 बजे तक है।

हरतालिका तीज पर प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है- इस दिन प्रदोष काल शाम 06 बजकर 49 मिनट से शाम 07 बजकर 11 मिनट तक रहेगा।

हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त: प्रात:काल 04:27 ए एम से 05:12 ए एम तक

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:57 ए एम से दोपहर 12:48 पी एम तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 पी एम से 03:23 पी एम तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:49 पी एम से 07:11 पी एम तक

अमृत काल: रात 11:30 पी एम से मध्य रात्रि 01:15 ए एम तक

निशिता मुहूर्त: देर रात 12:01 ए एम से 12:45 ए एम तक

हरतालिका तीज पर दिन का चौघड़िया मुहूर्त चर-सामान्य: 09:09 ए एम से 10:46 ए एम तक

लाभ-उन्नति: 10:46 ए एम से 12:23 पी एम तक

अमृत-सर्वोत्तम: 12:23 पी एम से 01:59 पी एम तक

शुभ-उत्तम: 03:36 पी एम से 05:13 पी एम तक

हरतालिका तीज पर रात का चौघड़िया मुहूर्त लाभ-उन्नति: 08:13 पी एम से 09:36 पी एम तक

शुभ-उत्तम: 10:59 पी एम से देर रात 12:23 ए एम तक

अमृत-सर्वोत्तम: देर रात 12:23 ए एम से मध्य रात्रि 01:46 ए एम तक

चर-सामान्य: मध्य रात्रि 01:46 ए एम से 27 अगस्त को तड़के 03:10 ए एम तक

हरतालिका तीज पारण का समय हरतालिका तीज व्रत का पारण 27 अगस्त को होगा। इस दिन व्रत का पारण 05:57 ए एम के बाद किया जा सकता है।

व्रत पारण से पहले की जाती है ये प्रार्थना जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता

तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नन्द पुरारी।

सती सतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनन्ददाता ।। जय जग.।।

इच्छित बर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख ना उठाऊं।