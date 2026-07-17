Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अगस्त या सितंबर हरतालिका तीज कब है? जानें व्रत की सटीक तारीख, पूजन मुहूर्त और व्रत का फल

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Hartalika Teej 2026 kis din hai: हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का खास महत्व है। यह व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की  उपासना का विधान है। जानें इस बार हरतालिका तीज व्रत कब है।

अगस्त या सितंबर हरतालिका तीज कब है? जानें व्रत की सटीक तारीख, पूजन मुहूर्त और व्रत का फल

Hartalika Teej 2026 Vrat kab rakha jayega: हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। यह कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर शिव-पार्वती जी का विधि-विधान से पूजन करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जानें इस बार हरतालिका तीज व्रत कब है।

ये भी पढ़ें:रक्षा बंधन पर भद्रा का साया रहेगा या नहीं? जानें राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त

हरतालिका तीज व्रत किस दिन है:

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 13 सितंबर 2026 को सुबह 07 बजकर 08 मिनट पर प्रारंभ होगी और 14 सितंबर 2026 को सुबह 07 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर 2026, सोमवार को रखना उत्तम रहेगा।

हरतालिका तीज पूजन का शुभ मुहूर्त 2026:

हरतालिका तीज पूजन के लिए सुबह 06 बजकर 05 मिनट से सुबह 07 बजकर 06 मिनट तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 32 मिनट से सुबह 05 बजकर 19 मिनट तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 41 मिनट तक रहेगा।

ये भी पढ़ें:हरियाली तीज कब है? जानें तारीख, पूजा का समय, व्रत का महत्व और इस दिन क्या करें

हरतालिका तीज पर प्रदोष काल मुहूर्त 2026:

हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अगर सुबह के समय संभव नहीं हो पाए, तो शाम के समय प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ रहता है। 14 सितंबर को प्रदोष काल शाम 06 बजकर 28 मिनट से रात 08 बजकर 47 मिनट तक रहेगा।

हरतालिका तीज पूजा विधि:

हरतालिका तीज व्रत करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें।

अब मिट्टी से माता पार्वती और बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा करें।

भगवान शिव को दूध, दही, गंगाजल, अक्षत, रोली, चंदन, फूल, शमीपत्र, धतूरा, बेलपत्र और शहद अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी या साड़ी के साथ 16 श्रृंगार अर्पित करें।

अब हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ करें या किसी से सुनें।

अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें।

पूजा के बाद सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री दान करें।

हरतालिका तीज व्रत का फल:

हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के साथ आर्थिक खुशहाली प्राप्त होती है। मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं मनचाहा और सुयोग्य वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य मिलता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक राशिफल (19-25 जुलाई 2026): सूर्य के समान चमकेगी ये 7 राशियां

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Hartalika Teej Hartalika Teej Vrat
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने