Hartalika teej paran: हरतालिका तीज व्रत का पारण कब करना चाहिए? जानें शुभ मुहूर्त

Hartalika teej 2025 vrat paran: हरतालिका तीज व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है, इसलिए यह कठिन व्रतों में से एक है। जानें इस बार हरतालिका तीज व्रत का पारण कब किया जाएगा।

Hartalika Teej Vrat Paran 2025: हरतालिका तीज 26 अगस्त, मंगलवार को है। हरतालिका तीज का त्योहार सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत खास होता है। यह पर्व भगवान शिव व माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था। माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर इसी दिन भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख-समृद्धि व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानें हरतालिका तीज व्रत के पारण का समय क्या है।

हरतालिका तीज व्रत का पारण कब करें: हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और चतुर्थी तिथि पर समाप्त किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज व्रत का पारण 27 अगस्त को किया जाएगा। इस व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करने का विधान है। 27 अगस्त को सूर्योदय सुबह 05 बजकर 57 मिनट पर होगा। ऐसे में व्रती स्त्रियां इस समय से पारण कर सकेंगे।

हरतालिका तीज व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए: हरतालिका तीज व्रत के पारण में मीठे खाने का खास महत्व है। व्रत खोलते समय मीठी चीज खाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में व्रत पारण के लिए खीर, हलवा, मालपुआ, मिठाई, सेवईं या लड्डू आदि को खाया जा सकता है।