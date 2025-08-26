Hartalika teej 2025 puja muhurat kya hai 26 august pradosh kaal phulera kya janein puja vidhi हरतालिका तीज 2025: हरतालिका तीज प्रदोष काल पूजा मुहूर्त, आज शिव-पार्वती को अर्पित करें फुलैरा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
हरतालिका तीज 2025: हरतालिका तीज प्रदोष काल पूजा मुहूर्त, आज शिव-पार्वती को अर्पित करें फुलैरा

Anuradha Pandey
Tue, 26 Aug 2025 10:33 AM
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी सुहागिन महिलाओं का पर्व, हरतालिका। इस दिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए व्रत किा था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। इसलिए सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस साल 26 अगस्त कोहरतालिका का व्रत किया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इन योग में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से अमोघ और अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस दिन सुबह हस्त नक्षत्र और रवियोग का संयोग भी मिल रहा है।

प्रदोष काल में कैसे करें पूजा, भगवान को चढ़ाया जाता है फुलैरा

इस दिन सोलह श्रृंगार करेक महिलाओं को भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अभिषेक करा, सिंदूर आदि अर्पित कर माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें अर्पित की जाती हैं। इसके बाद कथा पढ़ी जाती है और फिर माता पार्वती और गणेश जी की आरती करते हैं। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और पार्वती माता के लिए फूलों का फुलेरा बनाया जाता है। पुलैरा फूलों को पिरोकर मालाएं बनाई जाती हैं। इसमें आम के पत्ते भी शामिल किए जाते हैं। पांच मालाएं बनाकर उनका मंडप बनाया जाता है, इसे फुलैरा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को इस दिन फुलैरा अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं।

हरतालिका तीज पर किस समय करें पूजा

प्रात: काल पूजन का शुभ मुहूर्त- सुबह 05 बजकर 56 मिनट से सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक र

प्रदोष काल मुहूर्त- शाम 06 बजकर 49 मिनट से शाम 07 बजकर 11 मिनट तक

अभिजित मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:48 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:31 पी एम से 03:23 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:49 पी एम से 07:56 पी एम

