कल हरतालिका तीज पर सुबह 04:27 बजे से शुरू होगा ब्रह्म मुहूर्त, जानें पूजा का प्रदोष काल समय

Hartalika teej 2025: हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत अत्यंत शुभ व पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा का विधान है। जानें इस बार हरतालिका तीज पर पूजन का क्या है शुभ मुहूर्त।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 08:27 AM
Hartalika teej puja muhurat 2025: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त, मंगलवार को है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य व सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। हरतालिका तीज पर इस बार रवि योग, साध्य योग व शुभ योग का संयोग दिन महत्व बढ़ा रहे हैं। रवि योग पूरे दिन रहेगा। इस साल हरतालिका तीज पर पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 27 मिनट पर आरंभ हो रहा है। जानें हरतालिका तीज पर पूजन का प्रदोष काल व पूजन मुहूर्त।

हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक: हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 27 मिनट से सुबह 05 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त धार्मिक गतिविधियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।

हरतालिका तीज पर पूजन का शुभ मुहूर्त: हरतालिका तीज पर प्रात: काल पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 56 मिनट से सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 35 मिनट की है। पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त शाम 06 बजकर 49 मिनट से शाम 07 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। हरतालिका तीज पर पूजन के बन रहे ये मुहूर्त भी:

अभिजित मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:48 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:31 पी एम से 03:23 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:49 पी एम से 07:56 पी एम

हरतालिका तीज पर राहुकाल का समय- हिंदू धर्म में राहुकाल का समय पूजा-पाठ व शुभ कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना गया है। हरतालिका तीज पर राहुकाल दोपहर 03 बजकर 36 मिनट से शाम 05 बजकर 13 मिनट तक रहेगा।

Hartalika Teej Hartalika Teej Vrat
