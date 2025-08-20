Hartalika Teej Daan 2025: हरतालिका तीज पर किन चीजों का दान करना चाहिए?

Hartalika teej 2025: हरतालिका तीज पर कुछ चीजों का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का अक्षय पुण्य मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। जानें हरतालिका तीज पर क्या दान करना चाहिए।

hartalika Teej Daan 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त को है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत करने से जीवन में सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल मिलता है। हरतालिका तीज के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जानें हरतालिका तीज के दिन क्या दान करना चाहिए।

1. हरतालिका तीज के दिन चावल, आटा, नमक व वस्त्र आदि का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक सुख-समृद्धि बढ़ती है।

2. हरतालिका तीज के दिन सुहाग का सामान (जैसे मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, बिंदी आदि) का दान करना अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है।

3. हरतालिका तीज के दिन अनाज, फल व धन का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी और वैवाहिक जीवन सुखद होता है।

4. इस दिन व्रती स्त्रियों को गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं का दान स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जन्मकुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है।

5. हरतालिका तीज पर नारियल का दान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से दापंत्य जीवन सुखद होता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है।