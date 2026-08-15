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Hariyali Teej Wishes: हरियाली तीज पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश, WhatsApp पर भी लगा सकते हैं Status

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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15 अगस्त को मनाए जा रहे हरियाली तीज के मौके पर भगवान शिव और माता पार्वती से सुखी वैवाहिक जीवन, प्रेम और सौभाग्य की कामना की जाती है। इस खास दिन आप पति, मां, बहन, सहेलियों और परिवार के सदस्यों को प्यारे शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

हरियाली तीज
Hariyali Teej Wishes 2026:

Hariyali Teej Wishes: हरियाली तीज का त्योहार आज यानी 15 अगस्त को पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना से शिव-पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी सजाती हैं और झूला झूलकर तीज के गीत गाती हैं। इस मौके पर परिवार और दोस्तों को शुभकामना संदेश भेजने की भी परंपरा है।

अगर आप भी अपने करीबियों को हरियाली तीज की बधाई देना चाहते हैं तो ये संदेश भेज सकते हैं-

हरियाली तीज की शुभकामनाएं

1.

सावन की फुहार, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर मुस्कान,

हरियाली तीज लेकर आए आपके जीवन में खुशियों की बहार।

हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

2.

शिव-पार्वती का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे,

प्रेम, सुख और समृद्धि से आपका घर हमेशा भरा रहे।

हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं।

3.

मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक और सावन की फुहार,

आपके जीवन में हमेशा बनी रहे खुशियों की बहार।

हरियाली तीज की हार्दिक बधाई।

4.

माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से

आपके जीवन में प्रेम, सुख और सौभाग्य हमेशा बना रहे।

हरियाली तीज की शुभकामनाएं।

5.

सावन आया, हरियाली छाई,

तीज का त्योहार खुशियां लाई।

शिव-पार्वती का आशीर्वाद मिले अपार,

आप सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं।

पति को भेजें ये खास संदेश

6.

मेरी हर खुशी में आपका साथ रहे,

हर जन्म में आपका ही हाथ मेरे हाथ में रहे।

शिव-पार्वती की कृपा से हमारा रिश्ता हमेशा यूं ही मजबूत रहे।

हरियाली तीज की शुभकामनाएं।

7.

सावन की हर फुहार हमारे रिश्ते में प्यार बढ़ाए,

शिव-पार्वती का आशीर्वाद हमारे जीवन को खुशियों से सजाए।

हैप्पी हरियाली तीज।

मां, बहन और सहेलियों को भेजें ये संदेश

8.

सावन की हरियाली आपके जीवन में खुशियां लेकर आए,

हर सपना पूरा हो और चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहे।

हरियाली तीज की बहुत-बहुत बधाई।

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9.

झूले की पींग बढ़े, मेहंदी का रंग चढ़े,

खुशियों से आपका हर दिन सजे।

हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं।

10.

सावन की फुहार और तीज का त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियां हजार।

हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

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WhatsApp Status के लिए छोटे संदेश

  • शिव-पार्वती की कृपा बनी रहे, हरियाली तीज की शुभकामनाएं।
  • सावन की हरियाली और तीज की खुशियां आपके जीवन में बनी रहें।
  • प्रेम, सौभाग्य और खुशियों से भरी हो आपकी हरियाली तीज।
  • मेहंदी रचे हाथ और खुशियों से भरा रहे जीवन। हैप्पी हरियाली तीज।
  • हरियाली तीज के पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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