Hariyali Teej Vrat Katha: हरियाली तीज की पूरी व्रत कथा और इसका महत्व
हरियाली तीज 2026 पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ व्रत कथा सुनने की परंपरा है। मान्यता है कि माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी भक्ति और संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया।
Hhariyali Teej Vrat Katha: सावन में तीज का इंतजार महिलाओं को खास तौर पर रहता है। तीज आने से कई दिन पहले ही घरों में इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। नई चूड़ियां, मेहंदी, कपड़े और मायके से आने वाला सिंधारा इस त्योहार की रौनक बढ़ा देते हैं। कई जगहों पर पेड़ों पर झूले पड़ते हैं और महिलाएं साथ बैठकर तीज के गीत गाती हैं। हालांकि इस पूरे उत्सव के बीच हरियाली तीज की पूजा से जुड़ी एक कथा भी है, जिसे व्रत रखने वाली महिलाएं खास तौर पर सुनती हैं।
हरियाली तीज की यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी है। मान्यता है कि माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए लंबी तपस्या की थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी साधना नहीं छोड़ी। उनकी इसी भक्ति और संकल्प के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया।
इस साल हरियाली तीज 15 अगस्त 2026, शनिवार को मनाई जा रही है। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम से शुरू होकर 15 अगस्त की शाम तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को रखा जा रहा है।
हरियाली तीज की व्रत कथा
कथा के अनुसार, माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थीं। उनके मन में महादेव के अलावा किसी दूसरे वर की इच्छा नहीं थी। वह जानती थीं कि भगवान शिव को पाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया।
इसी बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय के सामने उनके विवाह का प्रस्ताव आया। कथा के प्रचलित रूप में बताया जाता है कि भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव मिलने पर राजा हिमालय प्रसन्न हुए। उन्हें यह रिश्ता अपनी बेटी के लिए उचित लगा और उन्होंने अपनी सहमति दे दी।
जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह परेशान हो गईं। वह भगवान शिव को मन से अपना पति मान चुकी थीं। ऐसे में किसी और से विवाह करना उनके लिए स्वीकार करना आसान नहीं था।
माता पार्वती ने अपनी सखी के सामने अपनी परेशानी रखी। सखी ने उनकी इच्छा समझी और उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गईं, जहां वह बिना किसी बाधा के महादेव की साधना कर सकें।
इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप शुरू किया। उन्होंने सुख-सुविधाएं छोड़ दीं और अपना पूरा ध्यान शिव की आराधना में लगा दिया। तपस्या के दौरान उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा भी की।
काफी समय तक माता पार्वती की साधना चलती रही। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए।
भगवान शिव ने माता पार्वती से वर मांगने को कहा। तब माता पार्वती ने उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। महादेव ने उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा स्वीकार कर ली।
बाद में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। इसी प्रसंग को हरियाली तीज की कथा से जोड़ा जाता है। इसीलिए तीज के दिन शिव-पार्वती की पूजा के साथ माता पार्वती की तपस्या की यह कथा सुनने की परंपरा है।
तीज पर व्रत कथा सुनने का क्या महत्व है?
हरियाली तीज पर माता पार्वती को अखंड सौभाग्य और दांपत्य सुख से जोड़कर देखा जाता है। विवाहित महिलाएं पति के स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं कई अविवाहित युवतियां भी अच्छे जीवनसाथी की कामना से शिव-पार्वती की पूजा करती हैं।
कथा का मुख्य भाव माता पार्वती का धैर्य और उनका संकल्प है। धार्मिक मान्यता में उनकी तपस्या को आदर्श माना गया है। इसी वजह से पूजा के दौरान कथा पढ़ने या सुनने को पर्व की महत्वपूर्ण परंपराओं में शामिल किया गया है।
हरियाली तीज पर क्या किया जाता है?
सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिवजी को जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाए जाते हैं। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करने की परंपरा भी है।
पूजा के बाद हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। शिव-पार्वती की आरती की जाती है। इसके बाद परिवार और अपनी क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार पूजा के बाकी नियम पूरे किए जाते हैं।
हरियाली तीज में मेहंदी, हरी चूड़ियां, झूले और सिंधारा भी खास आकर्षण होते हैं। कई परिवारों में मायके से बेटी के लिए सिंधारा भेजा जाता है। इसमें कपड़े, मिठाई, मेहंदी और श्रृंगार की चीजें दी जाती हैं।
धार्मिक मान्यता के स्तर पर देखें तो हरियाली तीज की कथा माता पार्वती की उस साधना को याद करती है, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। सावन के इस पर्व में इसी वजह से शिव और शक्ति की पूजा को विशेष स्थान दिया गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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