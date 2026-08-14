Hariyali Teej Muhurat: हरियाली तीज पर ये है शिव पूजन और जलाभिषेक का सबसे उत्तम मुहूर्त और विधि
Hariyali Teej Puja Timing: हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है।
Hariyali Teej ko puja ka shubh muhurat kya hai: हरियाली तीज हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल हरियाली तीज 15 अगस्त 2026, शनिवार को है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विधान है। शास्त्रों में शिव पूजन का सबसे उत्तम मुहूर्त प्रदोष काल माना गया है। मान्यता है कि इस समय शिव पूजा करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें हरियाली तीज पर पूजा का सबसे उत्तम समय।
हरियाली तीज पूजा का उत्तम मुहूर्त 2026:
हरियाली तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:50 बजे से सुबह 05:35 बजे तक रहेगा। प्रात: काल पूजा का शुभ समय सूर्योदय से लेकर सुबह 09:08 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 बजे से दोपहर 01:08 मिनट तक रहेगा। हरियाली तीज पर प्रदोष काल पूजा समय शाम 06:38 मिनट से रात 08:51 बजे तक रहेगा।
हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है:
पौराणिक कथा के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सालों तक कठोर तप किया था। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था।
हरियाली तीज पूजा विधि-
हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव को जल, दूध, शहग, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प आदि अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद विधि-विधान से पूजन करें और हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। पूजा के दौरान परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। शाम के समय भी भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करें। अंत में आरती उतारें और भगवान शिव- माता पार्वती को प्रणाम करें।
हरियाली तीज व्रत का फल-
शास्त्रों के अनुसार, हरियाली तीज व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान सुख भी मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान