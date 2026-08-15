Aaj ka Panchang : हरियाली तीज आज, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, राहुकाल टाइम
हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 को मनाई जा रही है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि शाम 5:30 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी।
Aaj ka Panchang : 15 अगस्त, शनिवार, शक संवत: 24, श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 31, श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 01, रबि-उलअव्वल, 1448, विक्रमी संवत: श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि सायं 05.30 मिनट तक पश्चात चतुर्थी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 03.26 मिनट तक पश्चात हस्त नक्षत्र, चन्द्रमा सिंह राशि में प्रातः 09.35 मिनट तक उपरांत कन्या राशि। सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 05.11 मिनट (सूर्योदय से पहले) से। हरियाली तीज।
हरियाली तीज
सावन मास के प्रमुख पर्व हरियाली तीज का व्रत आज 15 अगस्त को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से निर्जला अथवा फलाहार व्रत रखेंगी। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है और इसे सावन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व है। महिलाएं इस दिन सोलह श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सावन के पारंपरिक गीत गाती हैं। घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। माता पार्वती को कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, साड़ी सहित सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। पूजन में गंगाजल, कलश, दूध, दही, घी, बेलपत्र, धूप, दीपक, चंदन, अक्षत, फल और मिठाई आदि का प्रयोग किया जाता है।
सूर्योदय 06:43 ए एम
सूर्यास्त 09:06 पी एम
चन्द्रोदय 10:09 ए एम
चन्द्रास्त 09:57 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:05 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:46 ए एम से 06:43 ए एम
अभिजित मुहूर्त 01:26 पी एम से 02:23 पी एम
विजय मुहूर्त 04:18 पी एम से 05:16 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 09:06 पी एम से 09:25 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 09:06 पी एम से 10:04 पी एम
अमृत काल 04:48 पी एम से 06:23 पी एम
निशिता मुहूर्त 01:36 ए एम, अगस्त 16 से 02:15 ए एम, अगस्त 16
रवि योग 06:43 ए एम से 11:55 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 10:19 ए एम से 12:07 पी एम
यमगण्ड 03:42 पी एम से 05:30 पी एम
गुलिक काल 06:43 ए एम से 08:31 ए एम
दुर्मुहूर्त 06:43 ए एम से 07:41 ए एम
वर्ज्य 07:19 ए एम से 08:54 ए एम 07:41 ए एम से 08:38 ए एम
बाण मृत्यु - 03:36 ए एम, अगस्त 16 तक
भद्रा 01:35 ए एम, अगस्त 16 से 06:45 ए एम, अगस्त 16
अग्नि - 03:36 ए एम, अगस्त 16 से पूर्ण रात्रि तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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अंकज्योतिष
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वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि