हरियाली तीज आज: सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये काम, जानें पूजा विधि, क्या चढ़ाएं और किन बातों से बचें
Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को रखा जा रहा है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवनसाथी की कामना से पूजा करती हैं।
Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज का पर्व आज यानी 15 अगस्त, शनिवार को मनाया जा रहा है। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे जीवनसाथी की कामना से शिव-पार्वती की पूजा करती हैं। पंचांग के अनुसार इस बार तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम 6 बजकर 46 मिनट से शुरू हुई और 15 अगस्त की शाम 5 बजकर 28 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को रखा जा रहा है।
हरियाली तीज का महत्व
धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से जुड़ा पर्व है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी वजह से हरियाली तीज पर शिव-पार्वती की पूजा को विशेष फलदायी माना जाता है।
हरियाली तीज को सुहाग और दांपत्य सुख से जोड़कर देखा जाता है। महिलाएं इस दिन सोलह श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और हरी चूड़ियां पहनती हैं। कई जगहों पर महिलाएं झूला झूलकर तीज के लोकगीत भी गाती हैं।
हरियाली तीज पर कैसे करें पूजा
सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा के स्थान की सफाई करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद शिव-पार्वती का जल से अभिषेक करें।
भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फूल, अक्षत और चंदन अर्पित करें। माता पार्वती को लाल या हरे रंग के वस्त्र, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां और श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जा सकती है। इसके बाद धूप-दीप जलाकर शिव-पार्वती की पूजा करें और हरियाली तीज की कथा सुनें। अंत में आरती करें और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।
पूजा में क्या चढ़ाएं
हरियाली तीज पर शिव-पार्वती को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र और जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करना भी इस पर्व की प्रमुख परंपराओं में शामिल है।
महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघी, चुनरी और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद इन्हें प्रसाद या सुहाग सामग्री के रूप में ग्रहण किया जाता है।
व्रत में किन बातों का रखें ध्यान
हरियाली तीज का व्रत कई महिलाएं निर्जला रखती हैं, जबकि कुछ महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार करती हैं। व्रत का तरीका अपनी सेहत और पारिवारिक परंपरा के अनुसार रखना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को पूजा के दौरान अपनी शारीरिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए।
व्रत के दौरान मन को शांत रखें और क्रोध, विवाद या किसी के प्रति कटु व्यवहार से बचें। पूजा के समय शिव-पार्वती का ध्यान करें और तीज की कथा सुनें।
हरियाली तीज पर क्या नहीं करना चाहिए
हरियाली तीज के दिन पूजा को जल्दबाजी में पूरा करने से बचना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में अशुद्ध या बासी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान या विवाद करने से भी बचना चाहिए।
मान्यता के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग से जुड़ी वस्तुओं का अनादर नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
कुंवारी लड़कियां क्या करें
हरियाली तीज सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए ही नहीं है। कुंवारी लड़कियां भी इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। इसलिए कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवनसाथी की कामना से इस दिन शिव-पार्वती का पूजन करती हैं।
सिंधारा और मेहंदी का महत्व
हरियाली तीज पर मायके से बेटी के लिए सिंधारा भेजने की परंपरा कई क्षेत्रों में आज भी निभाई जाती है। इसमें कपड़े, श्रृंगार सामग्री, मेहंदी, चूड़ियां और मिठाइयां शामिल की जाती हैं। इसे बेटी के प्रति मायके के स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है।
इसी तरह तीज पर मेहंदी लगाने और हरी चूड़ियां पहनने की भी परंपरा है। सावन की हरियाली और प्रकृति से जुड़े इस पर्व में हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है।
राशि अनुसार कर सकते हैं ये आसान उपाय
मेष राशि के लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं।
वृषभ राशि के जातक माता पार्वती को सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं।
मिथुन राशि के लोग बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का ध्यान करें।
कर्क राशि के जातक शिव-पार्वती को दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं।
सिंह राशि के लोग लाल फूल अर्पित कर माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं।
कन्या राशि के जातक हरी मूंग का दान कर सकते हैं।
तुला राशि के लोग सुहाग सामग्री का दान कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि के जातक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं।
धनु राशि के लोग पीले फूल अर्पित कर भगवान शिव-पार्वती का पूजन कर सकते हैं।
मकर राशि के जातक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं।
कुंभ राशि के लोग मंदिर में दीपक जलाकर शिव-पार्वती की पूजा कर सकते हैं।
मीन राशि के जातक भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि