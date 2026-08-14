Hariyali Teej 2026: कल हरियाली तीज पर करें इन 3 मंत्रों का जाप, मिलेगा मनचाहा लाइफ पार्टनर
हरियाली तीज के मौके पर भगवान शिव और मां पार्वती के तीन पावरफुल मंत्रों का जाप किया जा सकता है। मान्यता है कि इन मंत्रों के जाप से मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलता है और शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आती है। जानें आखिर वो 3 मंत्र कौन से हैं?
15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जा रही है। ये दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना के साथ-साथ शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी इस दिन मनचाहे पार्टनर की कामना करते हुए व्रत पूजा करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सालों तक कठिन तपस्या की थी। इसी खास दिन पर भगवान शिव और मां पार्वती का पुर्नमिलन हुआ था।
जिन लोगों को शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं या फिर जिन्हें मनचाहा लाइफ पार्टनर चाहिए वो लोग हरियाली तीज पर पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन मंत्रों के जाप से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। साथ ही इन मंत्रों के जाप से मन शांत रहता है और सारे काम बनने लगते हैं।
हरियाली तीज पर करें इन मंत्रों का जाप
1. कात्यायनी मंत्र
मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मनचाहा पार्टनर मिलता है। वहीं शादी में किसी भी तरह की दिक्कतें भी नहीं आती हैं। हरियाली तीज पर मां पार्वती की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। पूजा के दौरान दीया और धूपबत्ती जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। सिर्फ हरियाली तीज ही नहीं इस मंत्र का जाप नियमित रूप से रोज भी किया जा सकता है। नीचे पढ़ें ये मंत्र-
ॐ क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरि।
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः॥
2. शिवजी-पार्वती का मंत्र
अगर आपके साथ ऐसा बार-बार हो रहा है कि कोई रिश्ता आता है लेकिन बात कहीं ना कहीं अटक जाती है तो इस उपाय को किया जा सकता है। हरियाली तीज के मौके पर भगवान शिव और मां पार्वती के इस आसान मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। हालांकि श्रद्धा के हिसाब से आप जितनी बार कर पाएं उतनी बार जाप करें। नीचे देखें ये मंत्र-
ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः।
3. शिव-पार्वती का गौरी मंत्र
शादीशुदा जिंदगी से तनाव कम करने और जल्दी विवाह की कामाना करने वाली कुंवारी लड़कियां इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। हरियाली तीज पर मां पार्वती की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि सच्चे मन से इस मंत्र का जाप किया जाए तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है और शादीशुदा जिंदगी अच्छे से आगे बढ़ती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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