Hariyali Teej kab hai: 14 या 15 अगस्त कब है हरियाली तीज? जानें डेट और पूजा का उत्तम मुहूर्त
Hariyali teej kab ki hai: हिंदू धर्म में हरियाली तीज का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जानें इस बार हरियाली तीज कब मनाई जाएगी और यह त्योहार क्यों मनाते हैं।
Hariyali teej 2026 Kis din hai: हरियाली तीज का त्योहार हर सुहागिन स्त्री के लिए खास होता है। यह सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस शिव-पार्वती पूजन करने से जीवन में खुशहाली और सुख-समृद्धि आती है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। जानें इस बार हरियाली तीज कब है।
हरियाली तीज 2026 कब है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 2026 अगस्त को शाम 06 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 05 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरियाली तीज 15 अगस्त 2026, शनिवार को मनाई जाएगी।
शिव और साध्य योग का शुभ संयोग:
हरियाली तीज पर इस बार शिव और साध्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। यह योग ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माने जाते हैं। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल या सिद्ध होते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है।
हरियाली तीज पूजन मुहूर्त 2026:
हरियाली तीज पर पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05 बजकर 26 मिनट से सुबह 06 बजकर 05 मिनट तक रहेगा। रवि योग सुबह 06 बजकर 43 मिनट से रात 11 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से दोपहर 02 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त शाम 04 बजकर 18 मिनट से शाम 05 बजकर 16 मिनट तक रहेगा।
हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया था। तप से प्रसन्न होकर शिव जी से सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी और खुशहाल होता है। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और हरी चूड़ियां पहनती हैं और हाथों में मेहंदी रचाकर झूला झूलती हैं और लोक गीत गाती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान