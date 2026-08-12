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Hariyali amavasya upay: हरियाली अमावस्या पर पीपल से जुड़ा ये उपाय शाम को फलदायी

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Hariyali amavasya upay hindi: हरियाली अमावस्या आज मनाई जा रही है। इस पेड़ लगाने का बहुत ही अधिक फल मिलता है। इस दिन शाम के समय पीपल से जुड़ा यह उपाय फलदायी माना जाता है। 

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अमावस्या हरियाली कब है

Hariyali amavasya upay hindi: हरियाली अमावस्या आज मनाई जा रही है। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या पर कोई भी फलदार वृक्ष लगाना चाहिए। इस दिन शाम के समय पीपल से जुड़ा यह उपाय फलदायी कहा जाता है। हरियाली अमावस्या के दिनपितरों का तर्पण और दान किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण और दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन शांम के समय दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। किसी मंदिर में, किसी तालाब में, किसी नदी किनारे दीपदान करना चाहिए। सावन मास की यह अमावस्या बहुत खास मानी जाती है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद तो लिया ही जा सकता है, साथ ही मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानें इस दिन कौन से उपाय फलदायी माने जाते हैं।

अमावस्या पर शाम के समय क्या उपाय करें

शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला दीपक तुलसी के सामने, दूसरा दीपक अपने घर की चौखट के नीचे जलाना चाहिएष कहा जाता है कि इससे पितरों के लिए दीप दान होता है। इसके बाद एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय जलाना चाहिए, इससे जलाने के बाद इसकी परिक्रमा करें। इससे भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है।

अमावस्या के दिन चींटियों का भी उपाय करना चाहिए

अमावस्या के दिन एक सूखे नारियल में आटा और बूरा भरकर इसे जमीन के नीचे मिट्टी में दबा देना चाहिए, कुछ देर इसमें चीटियां लग जाएंगी और इससे चीटियों को भोजन मिलेगा। अमावस्या पर इस उपाय को भी सभी करते हैं। इससे बहुत पुण्य मिलता है। इसके अलावा इस दिन मछली को दाना भी डालना चाहिए।

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अमावस्या पर क्या दान करें


अमावस्या के दिन सूर्य के निमित्त गेहूं, लाल कपड़ा, तांबे के बर्तन आदि दान करने चाहिए । इसके अलावा इस दिन चंद्रमा के लिए दूध और चावल का दान करना चाहिए। इसके अलाा गरीबों को कपड़ों का दान करें, खाने का दान करें, इससे भी पितरों की कृपा मिलती है। अमावस्या के दिन स्नान करके दीपदान करना भी उत्तम माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी के लिए गोमतीचक्र पूजा में रखें और इसके बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रख लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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