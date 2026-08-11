Amavasya upay: राहु से जुड़ी हर परेशानी होगी दूर, हरियाली अमावस्या पर कर लें 1 उपाय
Hariyali amavasya upay in hindi: हरियाली अमावस्या पर कुछ नियमों या बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि इस दिन राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपायों को करना लाभकारी होता है। जानें आप भी हरियाली अमावस्या के उपाय।
Hariyali Amavasya Upay For Rahu Grah: सावन में चारों ओर हरा-भरा मौसम होता है और वातावरण में हरियाली रहती है, इसलिए सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस साल हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026, बुधवार को है। शास्त्रों में इस दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष महत्व वर्णित है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, ध्यान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में हरियाली अमावस्या के दिन कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखने और उपायों को करने से कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति शुभ होती है और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आप भी राहु ग्रह से परेशान हैं, तो हरियाली अमावस्या पर किया गया उपाय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या पर किन नियमों का पालन करें और राहु ग्रह से जुड़ा आसान उपाय।
हरियाली अमावस्या के दिन क्या करें-
शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं बेलपत्र:
हरियाली अमावस्या पर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर सिर्फ बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इसके साथ जल चढ़ाने का विधान है।
अन्न और जल का दान:
हरियाली अमावस्या के दिन अन्न और जल का दान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में दान को श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या पर निर्धन या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही जल का दान करने से जीवन में आर्थिक संपन्नता और खुशहाली आने की मान्यता है।
शिव जी के मंत्र का जाप:
हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव के मंत्र 'ऊं नम: शिवाय' का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करने से पितरों या पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है।
हरियाली अमावस्या पर राहु ग्रह के लिए करें यह उपाय:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के बनते हुए कार्यों में बाधाएं आती हैं और तरक्की में अड़चनें रहती हैं। हरियाली अमावस्या का दिन राहु के अशुभ प्रभावों से राहत दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने से राहु ग्रह शांत होता है और उसके अशुभ प्रभाव कम होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान