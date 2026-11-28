आगामी साल 2027 में धर्मनगरी हरिद्वार में अर्धकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। जानिए वैदिक ज्योतिष और पुराणों के अनुसार, 12 साल के बजाय 6 साल में ही अर्धकुंभ क्यों लगता है और इसमें देवगुरु बृहस्पति एवं सूर्य की क्या भूमिका होती है।

हरिद्वार में साल 2027 की शुरुआत में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। धर्मनगरी में होने वाले इस धार्मिक समागम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देशभर से साधु-संतों, अखाड़ों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कुंभ मेले को आमतौर पर 12 साल के अंतराल पर आयोजित होने वाला पर्व माना जाता है, लेकिन हरिद्वार और प्रयागराज में इसके बीच छह साल बाद अर्धकुंभ का आयोजन भी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अर्धकुंभ के लिए छह साल का अंतर ही क्यों रखा गया है? इसका संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा, देवताओं के 12 दिवसीय संघर्ष और बृहस्पति-सूर्य की ज्योतिषीय गणना से किस तरह जुड़ा है? आइए जानते हैं कि साल 2027 में ही हरिद्वार में अर्धकुंभ क्यों आयोजित किया जा रहा है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है।

2027 में ही क्यों हो रहा है अर्धकुंभ का आयोजन? हरिद्वार में पिछला पूर्ण कुंभ साल 2021 में आयोजित हुआ था। इसके छह साल बाद 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ की परंपरा में पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ के बीच छह साल का अंतर रखा जाता है। इसी वजह से इसे अर्धकुंभ यानी आधा कुंभ कहा जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन हर छह साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि संतों, अखाड़ों और श्रद्धालुओं के एक बड़े आध्यात्मिक समागम का अवसर भी है।

समुद्र मंथन और 12 साल के चक्र की पौराणिक कथा कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा से माना जाता है। मान्यता है कि अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। इसी आधार पर इन चारों तीर्थस्थलों पर कुंभ के आयोजन की परंपरा विकसित हुई। पूर्ण कुंभ के छह साल बाद होने वाला आयोजन इसी 12 वर्षीय चक्र का मध्य पड़ाव माना जाता है।

बृहस्पति और सूर्य की स्थिति से कैसे तय होता है कुंभ? कुंभ मेले की तिथियां निर्धारित करने में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की स्थिति का विशेष महत्व है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बृहस्पति को सभी 12 राशियों का चक्र पूरा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का प्रमुख ज्योतिषीय संयोग तब माना जाता है, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। इसी ग्रह स्थिति के आधार पर हरिद्वार में कुंभ का समय निर्धारित किया जाता है।

अर्धकुंभ में छह साल के अंतर का क्या है रहस्य? बृहस्पति की लगभग 12 साल की परिक्रमा को कुंभ की समय गणना से जोड़कर देखा जाता है। इस चक्र के बीच के छह साल को अर्धकुंभ की परंपरा से जोड़ा गया है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हरिद्वार के अर्धकुंभ के लिए बृहस्पति और सूर्य की कोई अलग, अनिवार्य दुर्लभ युति पूर्ण कुंभ की तरह निर्धारित नहीं है। साल 2027 का आयोजन मुख्य रूप से 2021 के पूर्ण कुंभ के छह साल बाद पड़ने वाली धार्मिक परंपरा के अनुसार है।

हरिद्वार अर्धकुंभ में किन तिथियों पर होगा अमृत स्नान? हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 का आयोजन जनवरी से अप्रैल तक चलेगा। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को पहला पर्व स्नान होगा। इसके बाद 6 फरवरी को मौनी अमावस्या, 11 फरवरी को बसंत पंचमी और 20 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर स्नान होगा। तीन प्रमुख अमृत स्नान 6 मार्च को महाशिवरात्रि, 8 मार्च को सोमवती अमावस्या और 14 अप्रैल को मेष संक्रांति के अवसर पर निर्धारित किए गए हैं।

हरिद्वार और प्रयागराज में ही क्यों होता है अर्धकुंभ? पूर्ण कुंभ का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है, लेकिन अर्धकुंभ की परंपरा मुख्य रूप से हरिद्वार और प्रयागराज से जुड़ी है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर स्थित हर की पैड़ी श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख स्नान स्थल है। यहां ब्रह्मकुंड में स्नान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। अर्धकुंभ के दौरान देशभर से साधु-संत, अखाड़े और श्रद्धालु पहुंचते हैं तथा गंगा स्नान, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं।

अर्धकुंभ का यह दिव्य अवसर केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्ममंथन, शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। साल 2027 में हरिद्वार की पावन भूमि पर होने वाला यह महापर्व ग्रहों की विशेष स्थिति और परंपरागत आस्था के संगम से श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मकता एवं नई चेतना का संचार करेगा।