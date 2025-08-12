हरछठ व्रत: कब लगेगी षष्ठी तिथि, हरछठ व्रत में कैसे की जाती है पूजा
HarChhath vrat , halshashthi vrat tithi:हरछठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव है। बलराम को भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ कहते थे। इस दिन महिलाएं व्त रखकर छठी माता की पूजा करती हैं। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हलषष्ठी व्रत रखती हैं।
कब लगेगी षष्ठी तिथि
14 अगस्त 2025 को कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। इस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त को तड़के 2 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 15 अगस्त तक रहेगी। राहुकाल दोपहर 2:04 से 3:43 तक रहेगा, इसलिए इस समय पूजा ना करें। रेवती नक्षत्र जो सुबह 9:06 बजे तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता गौरा की पूजा करती हैं और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि छठी माता संतान के कष्टों को हरती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन भैंस का दूध,घी,सूखे मेवे का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। इस छठी मैय्या को सतअनाज का भोग लगाया जाता है और संतान के कष्टों को दूर करने की कामना की जाती है। हलषष्ठी भगवान बलराम हलधर का जन्मोत्सव पर पुरातन काल से चली आ रही कथा सुनाई जाती है। पुराणों के अनुसार द्वापर काल में शान्ति नाम की ग्वालिन जो गर्भवती होने के बाद भी गाय व भैंस के मिश्रित दही, दूध व मक्खन बेंचने के लिए दूसरे गांव जा रही थी।