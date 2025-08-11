Harchath vrat: जन्माष्टमी से पहले रखा जाता है हरछठ, व्रत, जानें इस व्रत में क्या खा सकते हैं?

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ का व्रत रखा जाता है। इस साल हरछठ (हलषष्ठी) व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। दरअसल इस साल षष्ठी तिथि सुबह 4.23 मिनट पर शुरू हो रही है। इसलिए उदयातिथि के अनुसार यह व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान हलधर यानी बलराम जी उनके संतान की रक्षा करते और उन्हें लंबी आयु देते हैं। यह व्रत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हलधारी बलराम दाऊ की पूजा की जाती है। इसी कारण इस पर्व को हलषष्ठी या हरछठ कहते हैं। इसलिए उनके इस व्रत में हल का जुता हुआ नहीं खाते हैं। इसलिए इस व्रत में कड़े नियमों क पालन किया जाता है।

इस व्रत में छठी माता की पूजा भी की जाती है। उन्हें सात प्रकार का अनाज का भोग लगाया जाता है। उन्हें बांस से बनी टोकरी में लाई, महुआ, चने और पूजन में चढ़े फलों को बांटा जाता है। इस व्रत में कड़े नियमों का पालन किया जाता है,इसलिए इस दिन महिलाएं हल से जुती भूमि पर नहीं चलती हैं और ना ही हल से जुता कुछ खा सकती हैं। , इस दिन महुए का आटा, सिंघाड़े का आटा आदि खा सकते हैं। खासकर तालाब में उगी चीजें खा सकते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का दातून, स्नान कर व्रत रखती हैं। इस पूजन की सामग्री में बिना हल जुते हुए जमीन से उगी हुई धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध-दही व घी आदि रखते हैं।इसके अलावा इस दिन गाय के दूध, दही व घी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कई जगह आंगने में झरबेरी, पलाश और कांसी की टहनी लगाकर पूजा करती हैं। छठ माता पर सात अनाजों को मिलाकर बनाया बुआ सतनजा और दही तिन्नी के चावल से भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है।