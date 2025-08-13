Har chhath 2025 kab hai Hal shashthi Vrat Pooja keep these 7 things in mind 14 अगस्त को हलषष्ठी व्रत पर शुभ संयोग, पूजा के समय इन 7 बातों का रखें ध्यान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
14 अगस्त को हलषष्ठी व्रत पर शुभ संयोग, पूजा के समय इन 7 बातों का रखें ध्यान

Har chhath 2025 Hal shashthi: हरछठ या हलषष्ठी पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं खेतों में उगे या हल से जोता गया कोई अनाज या सब्जी नहीं खाती हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 08:10 PM
Har chhath 2025: हरछठ (हलषष्ठी) व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है। इस लिए इस दिन हल पूजन का विशेष महत्व है। इसे हल छठ, पिन्नी छठ या खमर छठ भी कहते हैं। इस साल संतान की लंबी आयु और स्वास्थ जीवन की कामना के साथ गुरुवार को महिलाएं हरछठ (हलषष्ठी) का व्रत रखेंगी। इस दिन महिलाएं खेतों में उगे या हल से जोता गया कोई अनाज या सब्जी नहीं खाती हैं। पूजन और कथा के बाद व्रती महिलाएं केवल तालाब में पैदा हुए तिन्नी के चावल, केर्मुआ का साग, पसही के चावल का सेवन करती हैं।

14 अगस्त को हलषष्ठी व्रत पर शुभ संयोग

षष्ठी तिथि को सुबह 11 बजकर 24 मिनट तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। साथ ही मित्र नामक औदायिक योग भी बन रहा है। पं. शरद चंद मिश्र के अनुसार, यह संयोग व्रत रखने वालों के लिए विशेष फलदायक रहेगा।

पूजा के समय इन 7 बातों का रखें ध्यान

  • माताएं हलषष्ठी का व्रत संतान की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए रखती हैं।
  • घर की दीवार पर गेरू, मिट्टी या भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाया जाता है। फिर गणेश और माता गौरा की पूजा करती हैं। पहले से तैयार किए गए ऐपन से शृंगार किया जाता है।
  • जमीन लीप कर घर में ही एक छोटा सा तालाब बनाकर, उसमें झरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगाती हैं। वहां पर बैठकर पूजा-अर्चना करती हैं और हल षष्ठी की कथा सुनती हैं।
  • इस दिन कोई अनाज नहीं खाया जाता है।
  • गाय का दूध और घी खाना भी वर्जित है।
  • केवल तालाब में पैदा हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है।
  • मान्यता है कि इस व्रत को रखने से भगवान हलधर पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करते हैं।

ऐपन कैसे बनाएं: पूजा के लिए रखे चावल को पानी में भिगो देते हैं। कुछ देर तक पानी में रहने के बाद उछे छानकर निकाल लेते हैं और सिलबट्टे पर पिस कर उसमें हल्दी मिला देते हैं। इस प्रकार एक पीले रंग का लेप तैयार होता है, जिसे ऐपन कहते हैं। इसी से छठ माता के चित्र का शृंगार किया जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

