आज विजयादशमी या दशहरा की इन 10 शानदार मैसेज से भेजें अपनों को बधाई, यादगार बनेगा दिन
Vijayadashami Or dussehra Wishes: दशहरा या विजयदशमी का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने इस तिथि पर ही रावण और मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। तभी से दशहरा मनाने की परंपरा है। इस शुभ दिन की लोग अपनों को मैसेज के जरिए शुभकामनाएं भेजते हैं।
Vijayadashami Wishes 2025, Dussehra SMS: दशहरा का पर्व पूरे देश में आज 2 अक्तूबर, गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत करके उसके अत्याचार से संसार को मुक्ति दिलाई थी। दशहरा के दिन लोग देवी अपराजिता व शस्त्र पूजन के साथ अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं दशहरा या विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1. तीन लोग आपका नंबर मांग रहे हैं, वो दशहरा के दिन आएंगे आपके घर
सुख, शांति, समृद्धि। हैप्पी विजयादशमी 2025
2. बुराई को हराकर भगवान श्रीराम ने जगाई उम्मीदों की आस
इस दशहरा आपके मन की बुराई रूपी रावण का भी हो नाश
हैप्पी दशहरा 2025
3. फूल खिले और खुशी आपके कदम चूमें
कभी ना हो दुखों का सामना
धन आए आपके घर के अंगना
यही है मेरी दशहरा पर शुभकामना
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं 2025
4. बुराई का होता है विनाश
दशहरा लाता है उम्मीद की आस
रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश
आपकी दशहरे को हार्दिक शुभकामनाएं
5. अधर्म की धर्म की जीत
अन्याय पर न्याय की विजय
बुराई पर अच्छाई की जय जयकार
यही है दशहरा का त्योहार
हैप्पी दशहरा 2025
6. रावण जलाओ
बुराई को आग लगाओ
अच्छाई को अपनाओ
हैप्पी दशहरा 2025
7. दशहरा एक उम्मीद जगाता है
बुराई के अंत की याद दिलाता है
जो चलता है सत्य की राह पर
वो विजय का प्रतीक बन जाता है
दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
8. जब तक इंसान प्रभु श्रीराम के पथ पर जलेगा
तब तक हर आतंकी रावण की तरह ही जलेगा
हैप्पी दशहरा 2025
9. दशहरे पर प्रण लेना होगा
रावण नहीं हर किसी को राम बनकर रहना होगा
बुराई के खिलाफ आवाज उठाना होगा
हर बच्ची को मां दुर्गा बनाना होगा
दशहरा की हार्दिक बधाई 2025
10. आपके और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आए, यही है दिल से कामना।