HAPPY SHARAD PURNIMA : चांदनी रात और खीर का स्वाद… शरद पूर्णिमा के मौके पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 10:11 AM
Happy Sharad Purnima Wishes : शरद पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर का बहुत ही खास दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ निकलता है और उसकी चांदनी अमृत जैसी होती है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और रात में खीर बनाकर उसे चांदनी में रखते हैं। माना जाता है कि यह खीर सेहत और सुख-समृद्धि लाती है। इस साल आज यानी 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इस मौके पर अपने दोस्तों और परिवार को शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। आप चाहें तो प्यारी शायरियों और संदेशों के जरिए “हैप्पी शरद पूर्णिमा” कह सकते हैं। जैसे चांदनी हर अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही आपके रिश्तों में भी खुशियों और प्यार की रोशनी हमेशा बनी रहे। तो आइए, इस शरद पूर्णिमा पर अपनों को खास अंदाज में शुभकामनाएं भेजें।

1.

चांदनी रात और खीर का स्वाद,

हर दिल में खुशियों का ब्रांडेड वाइब लाए आज।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

2.

चांद जब अपनी पूरी चमक दिखाए,

आपके घर में लाए खुशियों की चमक और प्यार।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

3.

रात की ठंडी हवा, चांदनी का मजा,

खीर की मिठास, और दोस्त-रिश्तों का मजा।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

4.

चांदनी की ये रौशनी,

आपके हर पल को बनाए चमकदार।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

5.

खीर में घुली मिठास, चांदनी में प्यार,

आज हर घर में महके खुशियों का त्यौहार।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

6.

"चाँद की रौशनी जैसी चमक,

आपके हर पल को स्पेशल बनाए।"

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

7.

आज रात खीर भी लगे टेस्टी,

और रिश्तों में घुले प्यार की मिठास।

शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं!

8.

चांदनी में हर चीज लगे सुपर ब्राइट,

हर दुख और परेशानी हो आउट ऑफ साइट।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

9.

खीर खाओ, चांद की रोशनी का मजा लो,

और अपनों के साथ प्यार के पलों को फोटो में कैद करो।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

10.

चांदनी और खीर का कॉम्बो,

लाइफ में लाए खुशियों का टोटल ओवरफ्लो।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

11.

रात को चांद की चमक,

दिन को आपके चेहरे की मुस्कान।

शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं!

12.

आज की रात बस खुशियों भरी ऊर्जा चाहिए,

खीर की मिठास, चांदनी की रौशनी और अपनों का प्यार।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

13.

चाँद की रोशनी में जी लें हर पल,

और अपनों को भेजें प्यार भरी शुभकामनाएं।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

14.

"शरद पूर्णिमा की रात है खास,

खीर, चांद और प्यार का ये संगम है।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

15.

चांद की रौशनी और खीर की मिठास,

आज हर दिल में भर दे प्यार और खुशियों की खासियत।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

